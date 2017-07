-------------------------------------------------------------- McDDelivery http://ots.de/kk4cZ --------------------------------------------------------------



Wer kennt den Nachbarn von Jérôme Boateng? Niemand - zumindest bisher. McDonald's Deutschland ändert das jetzt mit seiner neuen Webserie "Wie geil ist Dustin?!". Anlass ist der globale "Tag des Lieferservices von McDonald's".



Vor einem Jahr hat ganz Deutschland darüber diskutiert, wer der Nachbar von Jérôme Boateng sein möchte. Den tatsächlichen Nachbarn hat aber niemand kennengelernt. McDonald's Deutschland stellt ihn jetzt vor. Es ist Dustin, 19 Jahre, gerade in die große Stadt gezogen und hier angekommen, um Spaß zu haben und neue Dinge zu erleben. Gleich zu Beginn findet er heraus, dass er Tür an Tür mit Deutschlands Fußballer des Jahres 2016 und McDonald's-Markenbotschafter Jérôme Boateng wohnt. Von dem Zeitpunkt an ändert sich alles. Die wilde Achterbahnfahrt, die ihm ab diesem Zeitpunkt widerfährt, zeigt McDonald's Deutschland in seiner neuen Serie "Wie geil ist Dustin?!".



McDonald's-Markenbotschafter Jérôme Boateng in exklusiver Webserie



In vier kurzen Episoden wird die (fiktive) Geschichte der ungewöhnlichen Nachbarschaft von Lifestyle-Ikone Jérôme Boateng und Dustin erzählt. Zusätzlich zu den Episoden wird es umfangreiches Bonus-Material, wie ein Interview mit Jérôme Boateng, das "Making of" und weitere Inhalte als Hintergrund geben. Die Serie wurde exklusiv für das Social Web produziert und wird ausschließlich auf dem YouTube-Kanal von McDonald's Deutschland veröffentlicht. Konzipiert und produziert wurde "Wie geil ist Dustin?!" von der lucky7even Entertainment GmbH und L7Berlin. Managementagentur von Jérôme Boateng ist SAM Sports. Veröffentlichungsdatum der Serie ist der 26.07.2017, dies ist zugleich der Tag, an dem McDonald's weltweit seinen neuen Lieferservice feiert:



www.youtube.com/playlist?list=PLYL69Loq3crwT3yLoRPrc-CfvxC9BWpDf



Globaler Tag des Lieferservices von McDonald's



Der Lieferservice von McDonald's spielt neben Jérôme Boateng und Dustin die Hauptrolle in der neuen Webserie "Wie geil ist Dustin?!". Am 26.07.2017 wird das Engagement in diesem Bereich global gefeiert, vor allem in den sozialen Netzwerken. Unter dem Hashtag McDelivery finden sich viele spannende Geschichten rund um das neue weltweite Angebot von McDonald's. McDonald's Fans in Deutschland können sich ihre Lieblingsburger bereits seit einigen Monaten über www.foodora.de, www.lieferheld.de oder www.pizza.de bestellen. Die Auslieferung des Essens übernimmt dabei unabhängig von der gewählten Bestellplattform foodora. Ob man in den Genuss einer Belieferung kommt, kann man auf www.McDelivery.de prüfen. McDonald's Deutschland weitet über das Jahr 2017 hinweg gemeinsam mit dem nationalen Logistikpartner foodora kontinuierlich sein Liefergebiet aus. Der Service ist aktuell bundesweit in 25 Städten und in über 100 Restaurants verfügbar. Bis Ende des Jahres 2017 sollen mindestens 200 McDonald's Restaurants Big Mac & Co. zu den Gästen bringen.



www.McDelivery.de www.foodora.de www.lieferheld.de www.pizza.de



