Der teure Sportwagen, die guten Manieren oder die neue Spitzenposition: Wer in Deutschland beim Dating mit diesen Attributen punkten möchte, liegt eventuell daneben. Denn tatsächlich ist für fast alle Bundesbürger (97 Prozent) wichtig, dass der Partner Humor hat. Das geht aus einer repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt hervor.(1) Diese zeigt auch, dass Männer und Frauen gleicher Meinung sind. Hat sich erst einmal der passende Partner gefunden und man sich für ein gemeinsames Leben entschieden, rät Nicole Canbaz, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt Paaren, auch an die gemeinsame Zukunft zu denken: "Solange alles gut läuft, glaubt man nicht daran, dass auch Regentage kommen werden. Deshalb sollten sich Paare frühzeitig gegen die Unwägbarkeiten des Lebens absichern." Die Expertin empfiehlt: "Eine gute Grundlage für eine solide Absicherung sind eine Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung."



(1) Repräsentative Umfrage "Frühlingsumfrage 2017 - Geld und Partnerschaft" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April 2017 wurden in Deutschland 1.503 Personen ab 18 Jahren befragt.



