SEOUL (dpa-AFX) - Der VW -Konkurrent Hyundai kämpft weiter mit Rückgängen angesichts schwieriger Marktbedingungen in China und den USA. Insgesamt setzte Hyundai in der ersten Jahreshälfte nur 2,2 Millionen Fahrzeuge weltweit ab und damit über 8 Prozent weniger als im Vorjahr, wie der südkoreanische Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Gewinn brach unter dem Strich um mehr als ein Drittel auf 2,3 Billionen Won (1,68 Mrd Euro) ein. Im zweiten Quartal lag das Minus bei knapp 50 Prozent.

Gleich zwei wichtige Märkte machen dem Konzern zu schaffen - China und die USA. In beiden Ländern stehen SUVs ganz oben auf der Beliebtheitsskala, Hyundai hat statt der sportlichen Geländewagen aber eher Limousinen im Angebot. Der Konzern befindet sich in einer ungünstigen Sandwich-Position zwischen wesentlich erfolgreicheren ausländischen Konkurrenten, die bei den chinesischen Verbrauchern höher im Kurs stehen, und günstigeren lokalen Anbietern.

Zwar hat Hyundai neue Modelle angekündigt, Analyst Kim Jin-woo von Korea Investment & Securities erwartet dennoch, dass sich der Absatzrückgang in China auch im dritten Quartal fortsetzen wird. Dramatisch sei für den Konzern zudem, dass sich der US-Markt offenbar schneller abkühle als gedacht, so der Experte. Zwischen April und Juni verbuchten die Südkoreaner ein Absatzminus von 11,5 Prozent in den USA. Um Käufer zu gewinnen, gewährt Hyundai kräftige Rabatte, was dann aber am Gewinn zehrt.

In der zweiten Jahreshälfte will Hyundai nun den SUV Kona in Europa und den USA einführen. Darüber hinaus kommt ein neues Modell der Luxusmarke Genesis auf den Markt.

Der südkoreanische Autobauer belegt derzeit zusammen mit der kleineren Schwesterfirma Kia Motors Rang fünf der größten Autokonzerne./she/nas/stb

