Das Urteil des Bundesgerichtshofs zu Gebühren für Handy-TAN klingt verbraucherfreundlich. Doch es ist zweifelhaft, was Kunden in der Praxis davon haben.

Der Bundesgerichtshof hat klargestellt: Eine Bank darf Gebühren für den Versand einer TAN per SMS aufs Handy des Kunden nur kassieren, wenn diese Nummer wirklich für einen Kundenauftrag verwendet wird.

Damit entscheidet Deutschlands oberstes Zivilgericht einen Streit der Verbraucherzentralen gegen die Sparkasse Groß Gerau in Hessen. Das Geldinstitut verlangte laut Klage zehn Cent für jede per SMS versandte Transaktionsnummer, mit der Kunden zum Beispiel Überweisungen im Onlinebanking legitimieren können. Ohne die TAN-Nummern lässt sich der Auftrag aus Sicherheitsgründen nicht ausführen.

Das alles klingt sehr verbraucherfreundlich, wobei noch nicht klar ist, wie das Berufungsgericht entscheidet, an welches der BGH die Sache zurückverwiesen hat. Denn zwischen Verbraucherzentralen und Sparkasse ist zudem strittig, in welcher Form die Kunden über die Gebührenpraxis beim SMS-Versand informiert wurden.

Das aber ist in der Praxis ein Nebenkriegsschauplatz und war auch gar nicht der Hauptgrund für die Klage der Verbraucherschützer. Denn Banken versenden eine vom Kunden benötigte TAN per SMS automatisch just in den Sekunden, in denen der Kunde gerade dabei ist, im Onlinebanking oder mobil eine Überweisung oder eine andere Transaktion in Auftrag zu geben.

Dadurch entfallen die TAN-Listen, in denen ...

