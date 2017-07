Paris - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Angetrieben von einigen positiv aufgenommenen Unternehmenszahlen stieg der EuroStoxx 50 zuletzt um 0,50 Prozent auf 3491,07 Punkte. Er knüpfte so an seine positive Tendenz vom Vortag an, als eine ausserordentlich gute Stimmung in der deutschen Industrie dem Index nach oben verholfen hatte.

Zur Wochenmitte richteten sich die Blicke der Anleger wieder stärker auf die Berichtssaison - und später auch noch auf die Geldpolitik in den USA, wo der nächste Zinsentscheid der Fed ansteht. "Eine Zinserhöhung haben Analysten nicht auf dem Radar", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Spannend könnten seiner Ansicht nach aber Aussagen zum zuletzt sehr schwachen Dollar und den Inflationserwartungen werden. Auch auf Aussagen zum Abbau der nach wie vor riesigen Fed-Bilanz werden Experten genauer achten.

Wie beim EuroStoxx fiel auch die Tendenz bei den wichtigsten Länderindizes positiv aus: Der CAC-40 stieg in Paris um 0,67 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...