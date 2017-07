FMW-Redaktion

Bekanntlich sind Notenbanker eher im Lager der indirekten Rede, man nutzt gewisse Signalwörter, um eine Botschaft zu vermitteln. Heute, wenn um 20Uhr das Sitzungsergebnis der Fed bekannt gegeben wird, wird es vor allem um diese Signalwörter gehen, weil mit allem zu rechnen ist, nur nicht mit einer Anhebung der Zinsen.

Diese Signalwörter bekommen ihre Bedeutung dadurch, dass sie einen größeren Zusammenhang andeuten. Das beginnt schon mit dem wohl wichtigsten Fed-Thema derzeit, der von der amerikanischen Notenbank geplanten Bilanzreduzierung. So wäre es etwa eine deutliche Abschwächung und damit dovish, wenn die Fed heute nicht mehr von der geplanten Bilanzreduzierung "this year" (noch in diesem Jahr) sprechen würde, sondern den Zeithorizont erweitert etwa durch die Formulierung "relatively soon" (relativ bald). Damit wäre die bisherige Logik, dass die Fed in jedem Fall noch in diesem Jahr damit beginnt, aufgehoben, faktisch die Reduzierung der Bilanz verschoben (vielleicht sogar auf den St. Nimmerleinstag).

Ebenfalls im Fokus ist das Thema Inflation. Seit der letzten Fed-Sitzung sind die Inflationsdaten unterhalb der Erwartung geblieben, die Fed hat das bislang als "vorübergehend" bezeichnet. ...

