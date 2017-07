In den nächsten fünf Jahren will Lonza seine Rendite deutlich steigern. Nach positiven Halbjahreszahlen verkündete der Pharmazulieferer die neuen Mittelfristziele. An der Börse schießt die Aktie nach oben.

Der Schweizer Pharmazulieferer Lonza schraubt nach einem starken Halbjahr und der Übernahme der US-Firma Capsugel seine Prognosen nach oben. In den kommenden fünf Jahren solle die Rendite deutlich steigen, teilte der Basler Konzern am Mittwoch mit. Bis 2022 werden bei einem Umsatz von 7,5 Milliarden Franken (6,8 Milliarden Euro) eine operative Rendite (Kern-Ebitda-Marge) von 30 Prozent angepeilt.

Lonza hatte anlässlich der Capsugel-Übernahme neue Mittelfristziele angekündigt. 2016 hatte die Firma für 2018 eine operative Rendite von 20 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...