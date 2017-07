Bad Marienberg - Der Markt für Anleihen nichtfinanzieller Unternehmen im Eurogebiet ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Laut der Kapitalmarktstatistik der Europäischen Zentralbank hat sich der Umlauf dieser Anleihen seit Anfang 2011 auf 1020,4 Mrd. Euro erhöht, heißt es im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank. Dies entspreche einer Zunahme von knapp 50 Prozent. Vor allem Firmen in Frankreich hätten in großem Umfang Papiere emittiert. Dort beanspruchen Unternehmen den Kapitalmarkt traditionell vergleichsweise stark. Außerdem hätten italienische, deutsche und spanische Unternehmen zum Marktwachstum beigetragen. Nichtfinanzielle Unternehmen sind Firmen, die keine Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen erbringen.

