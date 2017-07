Hannover - Am Donnerstag traf sich die EZB zu ihrer nächsten turnusmäßigen Ratssitzung mit Zinsentscheidung, so die Analysten der Nord LB.Auch wenn keine geldpolitische Veränderung auf der Agenda gestanden habe, hätten die Notenbanker viel zu diskutieren gehabt. Insbesondere der Renditeaufschwung der letzten Wochen - nach der Sintra-Rede von EZB-Chef Draghi - sei eines der zentralen Themen gewesen. Nach 0,619% im Segment der zehnjährigen Bunds habe die Benchmarkrendite am Montag unter 0,50% notiert. Mit ersten konkreten Hinweisen, wann die EZB aus ihren Wertpapierankäufen auszusteigen gedenke, würden die Analysten frühestens zum kommenden September-Meeting rechnen. Möglicherweise erfolge eine umfassende Konkretisierung sogar erst im Oktober.

