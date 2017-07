Paris - Amundi Asset Management übernimmt Pioneer Investments und ist der neue Partner der HypoVereinsbank in Sachen Vermögensanlage.Amundi sei mit weltweit rund 1.100 institutionellen Kunden und 100 Millionen Privatkunden einer der zehn größten Vermögensverwalter weltweit - und die Nr. 1 in Europa. Das Unternehmen sei in 37 Ländern vertreten und habe sechs Investmentzentren: Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio. Amundi biete innovative Produkte, die das gesamte Spektrum der Investmentstrategien abdecken würden: ETF, Immobilien, alternative Investments, strukturierte und garantierte Lösungen, Vermögensverwaltungslösungen, globale Anleihen und globale Aktien, Smart Beta. Das verwaltete Vermögen betrage 1,3 Billionen Euro per 31. Dezember 2016. (26.07.2017/fc/n/s)

Den vollständigen Artikel lesen ...