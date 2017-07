Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100062182 -



Der Gebäudekomplex der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,

Schnee und Landschaft WSL aus den 1950er Jahren genügte den heutigen

Bedürfnissen nicht mehr. Nach einer umfassenden Totalsanierung der

Anlage konnte der Energiestandard auf A-ECO und P-ECO angehoben

werden. Das Zürcher Architekturbüro hat die Sanierung geplant und

begleitet. Aus dem Altbau wurde ein ökologisches und energetisches

Vorzeigeobjekt.



Der zu sanierende Bau der Eidgenössischen Forschungsanstalt für

Wald, Schnee und Landschaft WSL war ein nüchterner Zweckbau mit

gestalterischen und konstruktiven Merkmalen aus den 1950er Jahren. Er

genügte den heutigen Bedürfnissen nicht mehr. Nach einer umfassenden

Totalsanierung erfüllt die Anlage heute den Minergiestandard-A-ECO

und -P-ECO. Da die Sanierungen bei laufendem Betrieb durchgeführt

wurden - Wissenschaftler, Forscher und Studenten der Eidgenössischen

Forschungsanstalt durften durch den Umbau in ihrem Arbeitsumfeld

nicht beeinträchtigt werden - verlangte dies eine höchst effiziente

Planung der Arbeitsabläufe vom Zürcher Architekturbüro Schwarz

Architekten, das den Umbau auch begleitete. Gleichzeitig musste

sichergestellt werden, dass die Sanierungsarbeiten unter

Berücksichtigung geringster Immissionen für Wissenschaftler und

Studenten stattfanden. Professor Dietrich Schwarz, Geschäftsführer

von Schwarz Architekten: «Wenn ein Umbau während laufenden

Betriebszeiten stattfindet, ist dies eine zusätzliche Herausforderung

für alle Beteiligten».



Gebäudehülle aus Holz-Fertigelementen



Das administrative Hauptgebäude, Hörsaal und Labortrakt wurden mit

einer Aussenhülle, die aus Holz-Fertigelementen besteht, verkleidet

und speziell gedämmt. Die bestehenden Fenster und Fensterbänke wurden

demontiert. Neu wurden Fenster mit 3-fach IV-Verglasungen und einem

Uw-Wert von ca. 0.9 W/m2K eingesetzt. Die Dämmstärke beträgt ca. 25

cm.



Schlanke Gebäudetechnik



Ein intelligentes Wärme- und Lüftungssystem übernimmt neu die

optimale Steuerung der kompletten Gebäudetechnik. So kann die Abwärme

der Kälteanlage zur Erwärmung des Warmwassers optimal genutzt werden.

Und die Abwärme des Abwassers wiederum vom Sanitärraum. Zudem wurde

das ganze Dach komplett mit Solarpanels belegt. In den sanierten

Räumlichkeiten ist somit kein statisches Heizsystem mehr notwendig,

denn die geringe Heizlast wird neu über die leicht erhöhte

Zuluft-Temperatur abgedeckt.



Am Beispiel der Eidgenössischen Forschungsanstalt beweisen Schwarz

Architekten, dass «in die Jahre gekommene» Gebäudekomplexe durch

innovative Sanierungsmassnahmen zu Energiespargebäuden aufgerüstet

werden können und damit punkto Energieverbrauch einem Neubau

ebenbürtig sind.



Die Sanierungsarbeiten wurden in den Jahren 2015/16 durchgeführt

und kürzlich abgeschlossen. Demnächst soll deren Fertigstellung

feierlich eingeweiht werden.



WSL



Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und

Landschaft WSL befasst sich mit der Nutzung und Gestaltung sowie dem

Schutz von naturnahen und urbanen Lebensräumen. Sie erarbeitet

Beiträge und Lösungen, damit der Mensch Landschaften und Wälder

verantwortungsvoll nutzen und mit Naturgefahren, wie sie insbesondere

in Gebirgsländern auftreten, umsichtig umgehen kann. Die WSL nimmt in

diesen Forschungsgebieten einen internationalen Spitzenplatz ein und

liefert Grundlagen für eine nachhaltige Umweltpolitik in der Schweiz.

(Quelle: wsl.ch)



Das Architekturbüro Dietrich Schwarz Architekten AG aus Zürich

versteht nachhaltiges Bauen als ganzheitliche, zukunftstaugliche

Entwicklung von Siedlungen, die längerfristig einen Mehrwert für

Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt bieten. Dietrich Schwarz ist

Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat von Dietrich Schwarz

Architekten AG. Er ist zudem Professor für nachhaltiges Bauen an der

Universität Liechtenstein.



Originaltext: Dietrich Schwarz Architekten AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062182

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062182.rss2



Kontakt:

Epli & Lehmann GmbH Pia Lehmann Tel. +41 44 350 71 04

pia.lehmann@epli-lehmann.ch schwarz-architekten.com