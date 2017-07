Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Seegene Inc. (096530.KQ), der

weltweit führende Entwickler von Multiplex-Technologien für die

Molekulardiagnostik und Assays, wird auf der 69. AACC Annual Clinical

Lab Expo, die vom 30. Juli bis zum 3. August in San Diego

(Kalifornien, USA) stattfindet, sein neuartiges Konzept des "Random

Access"-Systems präsentieren.



Das 'Seegene Random Access'-System ist eine innovative Lösung im

Bereich der Molekulardiagnostik (MDx) und ermöglicht eine

Befunderstellung noch am Tag der Beauftragung, indem High Multiplex

Real-Time PCR-Tests gleichzeitig auf einer einzelnen Plattform

durchgeführt werden -- unabhängig von Probenart oder Parameter.



Der größte Vorteil von MDx gegenüber herkömmlichen

Diagnostikverfahren ist die präzise Analyse von Erkrankungen im

frühen Stadium. Die schnelle, genaue Diagnose und zeitnahe Behandlung

ist besonders bei Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, akutem

Durchfall, Sepsis oder Meningitis von kritischer Bedeutung. Die

meisten MDx-Systeme sind allerdings nicht in der Lage, Befunde noch

am selben Tag zu liefern, damit die Behandlung unverzüglich

eingeleitet werden kann. Der Grund dafür liegt in der Limitation,

dass ein einzelnes Instrument in der Regel nur genau eine Art von

MDx-Assay gleichzeitig verarbeiten kann.



Jede Art von MDx-Assay erfordert unterschiedliche

Extraktionsverfahren, verschiedene Arten von Reagenzien und

abweichende PCR-Bedingungen. Daher sind keine gleichzeitigen Tests

auf einem einzelnen Instrument möglich. Das Seegene Random

Access-System, das auf Seegenes 'One Platform'-Ansatz mit

universellen PCR-Bedingungen und einem universellen

Extraktionsprotokoll aufbaut, bietet eine Lösung für alle diese

Limitationen.



Seegene hat eine 'One Platform MDx'-Lösung entwickelt und mit

universellen PCR-Bedingungen zusammengeführt. Damit können auf ein

und derselben Plattform mehr als 100 Assays parallel unter

identischen PCR-Bedingungen laufen. Darüber hinaus hat Seegene ein

universelles Extraktionsprotokoll für Nukleinsäure entwickelt, das

für sämtliche Probenarten wie Blut, Urin, Stuhl und Sputum geeignet

ist.



Bei dieser Erfindung wurden Seegene-eigene PCR-Technologien mit

Bioinformatik- und IT-Lösungen kombiniert. Sie bildet das Fundament

des 'Seegene Random Access'-Systems, das die Testläufe und

Befunderstellung am selben Tag ermöglicht.



Dr. Jong-Yoon Chun, Gründer und CEO Seegene, sagte: "MDx-Tests

können rasche und präzise Testergebnisse liefern. Aufgrund

umgebungsbedingter Beschränkungen im klinischen Labor, wie

beispielsweise enge Platzverhältnisse, Instrumentierung und

Personalmangel, ist die Befunderstellung noch am Tag der Beauftragung

aber oft nicht möglich. Leider profitieren die Patienten nicht vom

großen Nutzen der MDx-Tests, da der Arzt die Testergebnisse manchmal

erst nach einigen Tagen erhält. Seegenes 'Random Access'-System

überwindet diese Beschränkungen und ermöglicht die Befunderstellung

noch am selben Tag für eine zeitnahe und personalisierte Therapie.

Mit Einführung taggleicher Diagnose und Behandlungsbeginn kann die

molekulare Diagnostik die personalisierte Patientenversorgung

revolutionieren."



Bislang hat Seegene 12 AllplexTM Produkte und Pläne erfolgreich

lanciert. Das Unternehmen plant bis Ende nächsten Jahres eine

Erweiterung seines Produktportfolios auf mehr als 100 Produkte. Durch

Implementierung des Seegene Random Access-Systems ist ein einzelnes

Gerät in der Lage, mehr als 100 High Multiplex Real-Time PCR-Assays

gleichzeitig zu testen, die mehr als 450 Targets abdecken.



Seegene wird sein Random Access-System nach Präsentation auf der

AACC in Krankenhäusern und Referenzlaboratorien rund um den Globus

einführen.



Informationen zu Seegene



Seegene (096530.KQ) ist der weltweit führende Entwickler von

molekularen Multiplex-Technologien und Multiplex-Lösungen für die

klinische Molekulardiagnostik (M-MoDx). Die von Seegene entwickelten

Kerntechnologien -- DPO, TOCE und MuDT -- sind die

Grundlage für M-MoDx-Tests, die gleichzeitig mehrere Targets mit

hoher Sensitivität, Spezifizität und Reproduzierbarkeit detektieren

können. Die Produkte von Seegene detektieren mehrere Pathogene mit

hoher Zuverlässigkeit und hohem Durchsatz und bieten maximale

Wirtschaftlichkeit, um den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand zu

reduzieren. Das selbsterklärte Ziel von Seegene ist die nachhaltige

Vorreiterschaft bei der Molekulardiagnostik in den Bereichen

Infektionskrankheiten, Genetik, Pharmakogenetik und Onkologie auf

Basis innovativer proprietärer Technologien. Weitere Informationen

finden Sie unter www.seegene.com.



Originaltext: Seegene

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060465

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060465.rss2



Pressekontakt:

Yoon Chung

+82-2-2240-4082

yjchung7@seegene.com