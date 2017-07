-------------------------------------------------------------- Zum Facebook-Kanal http://ots.de/9Ccv1 --------------------------------------------------------------



Im Profihandball bleiben verletzungsbedingte Ausfälle nicht aus. Gefragt ist dann eine Stehaufmännchen-Mentalität wie sie auch die Spieler der bekanntesten deutschen Handballmannschaft, dem THW Kiel, an den Tag legen. Durch ihre Art, mit Rückschlägen umzugehen, möchten sie Menschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) Mut machen, sich nach einem Schub wieder zurück in den Alltag zu kämpfen. Im Rahmen der Kampagne TrotzCED ist deshalb eine Kooperation zwischen dem THW Kiel und Takeda entstanden. Ziel: durch die sehr persönlichen Geschichten, Motivations- und Fitness-Tipps der Profis auf www.ced-trotzdem-ich.de, Menschen mit CED anzuspornen, stark und selbstbewusst durchs Leben zu gehen.



Im Rahmen der Kooperation zwischen dem THW Kiel und Takeda geben die Profihandballer in Motivationsvideos positive Impulse im Umgang mit verletzungsbedingten Auszeiten. Außerdem zeigen sie Sportübungen, die ihnen auf dem Weg zurück zum Profisport geholfen haben. Ab sofort stehen die Videos auf den Facebook-Kanälen des THW Kiel und www.ced-trotzdem-ich.de sowie auf der gleichnamigen Homepage bereit. Die Tipps und Übungen können Inspiration und Motivation für Menschen mit CED sein, mit ihrer Krankheit besser umzugehen.



Die Angst, durch eine Verletzung für längere Zeit außer Gefecht gesetzt zu sein - dieses Gefühl kennen die Profisportler vom THW Kiel gut. Nach langen Verletzungspausen benötigen sie Zeit, um ihren Körper wieder an das Training zu gewöhnen. Sie kennen die Phasen nach der Verletzung, in denen der Körper - trotz Kraftanstrengung - einfach nicht mitzieht. Ähnlich ergeht es Menschen mit CED. Sie müssen lernen, mit den Rückschlägen durch die Schübe - einschließlich krampfartiger Durchfälle, ständiger Müdigkeit oder depressiver Verstimmungen - umzugehen und sich dann nach und nach wieder an einen "Alltag" herantasten: psychisch und physisch. Sport kann hier zu mehr Wohlbefinden beitragen und in einigen Fällen sogar den nächsten Schub hinauszögern. Es bedarf aber auch viel Motivation und einer gehörigen Portion Mut, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren und seiner Krankheit zu stellen. Dies ist die Schnittstelle zwischen den Profihandballern und Menschen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa: sich nach einem Tief wieder hochzuziehen.



Noch mehr zum Thema (Leistungs-) Sport und CED gibt es in den entsprechenden Online-Seminaren unter www.ced-trotzdem-ich.de.



