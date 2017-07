In der Schweiz sind im vergangenen Jahr insgesamt 76.110 Altautos verschrottet worden. Das waren rund 5.000 Altautos mehr als 2015. Die Gesamtmenge an Shredderleichtfraktion (SLF) in den Schweizer Shredderanlagen stieg von 59.600 auf 61.200 Tonnen. Davon stammten jedoch nur rund 17.000 Tonnen aus Altfahrzeugen, heißt es im Jahresbericht der Stiftung Auto Recycling Schweiz (ARS). Die SLF wurde in 13 ...

