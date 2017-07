In Vorträgen auf dem Kunststoff-Dia(hr)log bei Akro-Plastic in Niederzissen beleuchteten die Referenten die Zukunft der Automobilindustrie und welchen Beitrag die Kunststoffindustrie hierzu leisten kann und wird. Eines hat sich dabei als sicher herausgestellt: die Automobilindustrie befindet sich im Umbruch, denn die drei Hauptsäulen in diesem Bereich fallen weg, wie Prof. Dr. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management, Bergisch Gladbach, erläuterte. Dies ist zum einen der Verbrennungsmotor, der in der Zukunft immer mehr vom Elektromotor abgelöst wird. Zudem ist der Besitz eines Fahrzeugs bereits heute nicht mehr für jeden erstrebenswert und Konzepte wie das Carsharing, die rein auf die Nutzung ausgelegt sind, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nicht zuletzt gehört das Fahren selbst bald der Vergangenheit an, denn autonome Systeme erobern nach und nach diese Industrie.

