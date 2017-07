Sölden, Österreich (ots/PRNewswire) -



Neue James Bond-Kinoinstallation demnächst in Sölden



Eine einzigartige James Bond-Kinoinstallation wird diesen Winter

auf dem Gipfel des Gaislachkogls neben dem ice Q Restaurant in

Sölden, Österreich eröffnen. Die einzigartige Location diente in

Spectre als Kulisse für die Hoffler-Klinik und war Bestandteil der

Filmszene mit einer rasanten Verfolgungsjagd im Schnee.



(Photo:

http://mma.prnewswire.com/media/538799/Cable_Car_Companies_Solden.jpg

)



Die Bergbahnen Sölden erschaffen für die 007-Installation ein

maßgeschneidertes, neues Gebäude auf dem Berggipfel, entworfen und

gebaut vom preisgekrönten Architekt Johann Obermoser. Als Inspiration

für den innovativen dynamischen Ort diente die Arbeit des visionären

James-Bond-Produktionsdesigners Sir Ken Adam.



Entwurf und Entwicklung des Installationskonzepts stammen von

Kreativdirektor und James Bond-Art Director Neal Callow (Casino

Royale, Ein Quantum Trost, Skyfall und Spectre) in Zusammenarbeit mit

dem Chefdesigner von Optimist Inc., Tino Schaedler, und seinem Team.



Jakob Falkner, Miteigentümer und Geschäftsführer der Bergbahnen

Sölden kommentierte die Ankündigung wie folgt: "Wir freuen uns,

zusammen mit EON Productions und Metro-Goldwyn-Mayer Bond zurück nach

Sölden zu bringen - durch Erschaffung eines wahrlich einzigartigen

Erlebnisses im Herzen von Tirol. Zusammen mit den zahlreichen

spannenden und abwechslungsreichen Aktivitäten, die in unserer Gegend

bereits angeboten werden, wird diese Installation die Stellung von

Sölden als ganzjährige Destination für Sport und Unterhaltung

stärken."



Der Name der Kinoinstallation und weitere Details zum Angebot für

Besucher werden im späteren Jahresverlauf bekannt gegeben.



Informationen zu EON Productions



EON Productions Limited und Danjaq LLC sind Unternehmen im

Vollbesitz und unter der Kontrolle der Broccoli/Wilson-Familie.

Danjaq ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das neben

Metro-Goldwyn-Mayer eine Beteiligung am Copyright der existierenden

James-Bond-Filme hält und das Recht an der Produktion zukünftiger

James-Bond-Filme kontrolliert. EON Productions, eine

Tochtergesellschaft von Danjaq, ist das in Großbritannien ansässige

Produktionsunternehmen der James-Bond-Filme und kontrolliert zusammen

mit Danjaq die gesamte weltweite Vermarktung. Die 007-Franchise hat

seit 1962 vierundzwanzig Filme produziert.



http://www.007.com



Informationen zu den Bergbahnen Sölden



Die Bergbahnen Sölden stehen für Innovation, Exzellenz und

Spitzentechnologie. Als einer der führenden Betreiber von Liftanlagen

in den Alpen ist das Unternehmen stolz auf seine architektonischen

Meisterwerke in der Skiregion Sölden. Hierzu zählen die BIG 3

(Aussichtsplattformen auf drei verschiedenen Dreitausendern), die

zwei leistungsstärksten Seilbahnen in Europa, die Gaislachkoglbahn

und die neue Giggijochbahn, sowie das spektakuläre ice Q

Restaurant auf dem Gipfel des Gaislachkogls. Sölden ist die Gemeinde,

mit den zweithöchsten Übernachtungszahlen in Österreich - nach der

Hauptstadt Wien.



http://www.soelden.com



Informationen zu Obermoser Architekten



Obermoser arch-omo zt GmbH, eines der führenden Architekturbüros

in Österreich, entwirft und baut seit 1983 preisgekrönte Gewerbe- und

Wohngebäude. Der Tiroler Architekt Johann Obermoser und sein Team

zeichnen für die Gaislachkoglbahn, das ice Q Restaurant und die

eindrucksvolle Giggijochbahn in Sölden verantwortlich.



http://www.arch-omo.at



Informationen zu Optimist Inc.



Optimist Inc. ist eine Kreativagentur, die von Innovation und

echten Neuheiten lebt. Das Unternehmen wurde mit der einfachen

Überzeugung gegründet, dass Authentizität und Leidenschaft sich

durchsetzen. Angetrieben vom Wunsch, etwas wahrhaft Einzigartiges zu

erschaffen, vereint das Unternehmen nahtlos Kreativität, Strategie,

Design, Inhalt und Produktionstalent und liefert einzigartige

Lösungen, die sowohl authentisch als auch sozial verträglich sind.



http://www.optimistinc.com



Informationen zu Metro-Goldwyn-Mayer



Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ist das führende

Entertainment-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Produktion und dem

weltweiten Vertrieb von Film- und TV-Inhalten über alle Plattformen.

Das Unternehmen verfügt über einen der weltgrößten Kataloge mit

Premium-Film- und TV-Inhalten sowie dem Premium Pay TV-Netzwerk EPIX,

das in den USA über Kabel, Satellit, Telefonanbieter und digitale

Distributoren erhältlich ist. Zusätzlich hält MGM Investments an

zahlreichen Fernsehsendern und digitalen Plattformen.



http://www.mgm.com



