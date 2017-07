Wien - Christian Staub wird ab August das institutionelle Geschäft von BlackRock in Kontinentaleuropa führen, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Peter Nielsen, der als Chef von Blackrock Alternative Specialists nach New York wechsle.Staub leite seit Juli 2014 das Geschäft des US-Vermögensverwalters in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Die Rolle des Länderchefs für die Schweiz werde er behalten. Für Deutschland, Österreich und Osteuropa werde ein neuer Regionen-Verantwortlicher gesucht. Bis der gefunden sei, werde Staub die Rolle interimistisch ausfüllen. Gesucht werde sowohl intern als auch extern, habe ein BlackRock-Sprecher auf Anfrage von "FONDS professionell ONLINE" gesagt.

