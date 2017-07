FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lichtkonzern Osram will in Deutschland in den kommenden Jahren insgesamt Stellen aufbauen. Das sieht das "Zukunftskonzept Deutschland" vor, auf das sich der Konzern in Eckpunkten mit den Arbeitnehmern geeinigt hat.

Wie Osram mitteilte, stehen die Standorte Berlin und Schwabmünchen im Fokus, die im Rahmen der Neuausrichtung des Konzerns unter starken Volumenrückgangen im traditionellen Geschäft leiden, welche die Werke in ihrer Existenz gefährdet hätten. Berlin soll nun zu einem weltweiten Hochtechnologie-Zentrum erweitert werden, das Werk habe sich als geeigneter Standort für das Zukunftsgeschäft Autonomes Fahren erwiesen. Am Standort Schwabmünchen sollen künftig LED-Vormaterialien in Reinräumen gefertigt werden.

Herbrechtingen bleibe das weltweite Leitwerk für Spezialbeleuchtung, Eichstätt sei wegen der starken Nachfrage nach Kinolampen gut ausgelastet. Für das Werk Traunreut sei erst jüngst ein neues und umfassendes Produktions- und Zukunftsprogramm mit dem Betriebsrat abgeschlossen worden.

"Der Deutschlandplan ist eine der wichtigsten Weichenstellungen der vergangenen Jahre. Mit dem Ausbau der Zukunftsfelder Autonomes Fahren, Digitalisierung und der LED-Technik bekennen wir uns zum Hochtechnologie-Standort Deutschland", sagte Osram-Chef Olaf Berlien.

"Die Vereinbarung schafft verlässliche Perspektiven für die deutschen Werke und ist ein wichtiger Schritt für die Sicherung und den Aufbau von Beschäftigung", sagte Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall laut Osram-Mitteilung.

July 26, 2017

