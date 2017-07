-------------------------------------------------------------- TREIBSTOFF HERUNTERLADEN http://ots.de/hYKJY --------------------------------------------------------------



Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die zehnte Ausgabe von TREIBSTOFF ist erschienen (10/17). Im Magazin von news aktuell geht es dieses Mal um die Macht der Körpersprache. Außerdem in dieser Ausgabe: TREIBSTOFF-Gastautor Ibrahim Evsan über Connected Leadership und die Anforderungen an Management in digitalen Zeiten.



Die Themen der aktuellen Ausgabe:



- "Die Macht der Körpersprache": Was wissen wir über nonverbale Kommunikation und wie gelingt ein wirkungsvoller Auftritt? - Connected Leadership: Management in digitalen Zeiten": Ibrahim Evsan über Management-Skills und Vernetzung - "Brennpunkt Journalismus - Was Journalisten in Deutschland heute bewegt": die Ergebnisse des Medien-Trendmonitors - der großen Journalistenumfrage von news aktuell - "Politik-PR: Nüchternheit versus Emotion": Mit welchen kommunikativen Strategien gehen Angela Merkel und Martin Schulz in den Wahlkampf? Interview mit Politikberater Cornelius Winter (365 Sherpas) - "PR-Profis der Zukunft": Welche Kompetenzen braucht der Kommunikationsprofi von morgen?



Hier geht es zum Download der zehnten Ausgabe von TREIBSTOFF: http://www.newsaktuell.de/pdf/treibstoff_ausgabe_10.pdf



Blog TREIBSTOFF von news aktuell: www.newsaktuell.de/blog



OTS: news aktuell GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6344 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6344.rss2



Pressekontakt: news aktuell GmbH Jens Petersen Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: 040/4113 - 32843 http://twitter.com/jenspetersen petersen@newsaktuell.de