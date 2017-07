München (ots) - Targeting-Spezialist AdAudience startet die In Page-Regiovermarktung auf dem gesamten Portfolio. Ab sofort können Werbekunden mit AdAudience ihre Werbung auf 5-stellige Postleitzahlen genau ausliefern lassen. Durch Abgleich mit einer Datenbank kann geprüft werden, in welchem Postleitzahlen Bereich sich ein Nutzer befindet. Datenschutzkonform werden die Daten zu keinem Zeitpunkt gespeichert, ein Rückschluss auf den User ist damit nicht möglich. "Das In Page-Regio-Targeting ist eine Win-Win-Situation für unsere Gesellschafter und Werbekunden gleichermaßen. Wir sind in der Lage, Werbung auf einem reichweitenstarken und brand safen Portfolio regional auszusteuern", erklärt AdAudience-Geschäftsführerin Meike Arendt. "Unsere Werbekunden können jetzt den Nutzern einen echten Mehrwert bieten und unsere Gesellschafter werden durch uns zu relevanten Playern im Markt der regionalen Werbung." Mit dem Start ins Regio-Targeting erweitert AdAudience auch das Serviceangebot. Werbekunden können ab sofort die Gestaltung ihres Werbemittels bei AdAudience in Auftrag geben. In diesem Zusammenhang hat AdAudience zwei neue Regio-Werbemittel entwickelt. Neben dem Catalog Ad, das eine klassische Online-Verlängerung für das gängige, digitale Prospekt darstellt, können Werbungtreibende künftig auch das Store Ad bei AdAudience buchen. Letzteres kann so ausgespielt werden, dass der User beispielsweise die nächste Filiale eines Baumarktes, innerhalb seines Postleitzahlengebietes, angezeigt bekommt.



