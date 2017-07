Wien (ots) - Neuer Bestwert für Wien: Von Jänner bis Juni 2017 registrierte Wien knapp 7 Millionen Gästenächtigungen - um 4,2% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.



"Städtetrips nach Wien boomen weiterhin: Die Stadt erreichte im ersten Halbjahr 2017 mit einem Zuwachs von 4,2% auf rund 6.924.000 Gästenächtigungen einen neuen Rekord", berichtet Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus. Bei Wiens 10 aufkommensstärksten Herkunftsmärkten steht im ersten Halbjahr 2017 Deutschland mit 1.420.000 Nächtigungen an der Spitze (+3% zum Vorjahreszeitraum), gefolgt von Österreich (1.360.000, -1%), den USA (396.000, +8%), Großbritannien (305.000, +3%) und Italien (294.000, -7%). Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen die Schweiz (214.000, +/-0%), Russland (211.000, +34%), Frankreich (204.000, +18%), China (175.000, +45%) und Spanien (174.000, -2%). Darüber hinaus brachten Australien (67.000 Nächtigungen, +19%), Indien (64.000, +15%) und Brasilien (63.000, +21%) besonders hohe Zuwachsraten.



Derzeit verfügt Wien über 64.000 Hotelbetten. Die durchschnittliche Auslastung von Wiens Zimmern von Jänner bis Juni 2017 betrug 69%, über 80% aller Übernachtungen wurden von internationalen Gästen getätigt. Bis zum Jahr 2020 will Wien die Nächtigungen auf 18 Millionen steigern. Dabei setzt es auch auf die Tagungsbranche, deren Anteil am gesamten Nächtigungsvolumen 2016 12% ausmachte. Rund 4.000 Kongresse, Firmenveranstaltungen und Incentives wurden im Vorjahr in Wien gezählt - ein neuer Rekord. Bei der aktuellen Mercer "Quality of Living"-Survey belegte Wien zum achten Mal in Folge Platz 1 weltweit.



Rückfragehinweis: Vienna Tourist Board Isabella Rauter Tel. +43 /1/211 14-301 E-Mail: media.rel@vienna.info http://www.vienna.info http://b2b.vienna.info