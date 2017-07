Frankfurt am Main (ots) - Thomas Echelmeyer (56), seit 2007 Mitglied der Geschäftsführung der GWH Immobilien Holding GmbH, scheidet zum 31. August 2017 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen aus. Echelmeyer verantwortet in der GWH die Bereiche Finanzen, Bilanzen, Steuern, Controlling, Risikomanagement, Betriebskosten, Versicherungen und IT. Diese Bereiche wird ab 1. September 2017 zunächst Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der GWH, übernehmen. Jürgen Fenk, Mitglied des Vorstands der Helaba und Vorsitzender des Aufsichtsrates der GWH: "Thomas Echelmeyer hat die Entwicklung der GWH zu einem führenden Wohnungsunternehmen in den vergangenen 10 Jahren erfolgreich begleitet. Wir danken ihm für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute."



