Berlin - Nur noch 30 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel und 21 Prozent der Beschäftigten im Groß- und Außenhandel arbeiten in tarifgebundenen Betrieben, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Angesichts dieser dramatischen Zahlen fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine Reform der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen.

