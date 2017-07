Bad Marienberg - Die Geschäfte der Baubranche in Europa werden in diesem Jahr um rund 3 Prozent zulegen, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Damit steigt die Baunachfrage im vierten Jahr nacheinander.

Den vollständigen Artikel lesen ...