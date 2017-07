Falls eine Bank in Zahlungsschwierigkeiten gerät, greift die gesetzliche Einlagensicherung. Auch das Kapital bei Versicherungen ist grundsätzlich abgesichert, eine größere Pleitewelle könnte allerdings Gefahren mit sich bringen.Profi-Investoren wie Banken und Versicherungen haben in den vergangenen Jahren Milliarden in langlaufende Anleihen investiert - schließlich sollte die Anlage rentabel, dabei aber vergleichsweise sicher sein. Inzwischen zeigt diese Anlagestrategie jedoch gleich in zweierlei Hinsicht ihre Gefahren: Zum einen lohnen sich risikoarme Investments wie etwa zehnjährige deutsche Bundesanleihen nicht mehr, die Papiere rentieren nach dem jüngsten Anstieg bei etwa 0,5 Prozent. Nach den negativen Verzinsungen zuvor gleicht dies einem regelrecht drastischen Sprung innerhalb kurzer Zeit - dennoch wird damit noch nicht einmal die Inflationsrate ausgeglichen. Folglich sind auch die Zinseinnahmen zu gering, um damit z.B. Versicherungsleistungen zu finanzieren. Wenn die Reserven schließlich aufgebraucht wären, könnten einige Institute in Schieflage geraten.

