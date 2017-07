FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Kurs leicht gestiegen. Gegen Mittag erhöhte sich der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 161,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,55 Prozent. In anderen Ländern Europas fiel die Entwicklung am Rentenmarkt ähnlich aus.

Der Vormittagshandel verlief über weite Strecken ruhig. Händler begründeten die Entwicklung mit einer Gegenbewegung zum Renditeanstieg am Vortag. Konjunkturdaten aus Frankreich und Italien bewegten die Anleihekurse kaum. In Frankreich trübte sich die Verbraucherstimmung ein, in Italien hellte sie sich zusammen mit dem Unternehmensvertrauen auf.

Im weiteren Handelsverlauf richten sich die Augen der Anleger auf die amerikanische Geldpolitik. Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Es wird zwar nicht mit einer erneuten Erhöhung des Leitzinses gerechnet. Fachleute erhoffen sich aber Hinweise auf den geldpolitischen Kurs im weiteren Jahresverlauf. Im Mittelpunkt dürften Bemerkungen zur vergleichsweise schwachen Inflation und zum geplanten Abbau der nach wie vor riesigen Fed-Bilanz stehen./bgf/jkr/stb

ISIN DE0009652644

