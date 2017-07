Von Markus Klausen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler erwägt die Aufgliederung der Konzernstruktur in eigenständige Einheiten. CEO Dieter Zetsche sagte bei Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal, dass die Abbildung der derzeit divisionalen Struktur in rechtlich eigenständige Bereiche geprüft wird. Daimler könnte sich dadurch beispielsweise besser auf Kunden und Märkte einstellen. Finanzvorstand Bodo Uebber stellte klar, dass eine Trennung einzelner Bereiche aber nicht geplant sei.

In der Vergangenheit wurde darüber in Medien spekuliert, dass der Dax-Konzern eine Holding-Struktur annehmen werde, um beispielsweise auch den Aktionärswert zu heben. Ob Daimler in diesem Zusammenhang auch über einen Börsengang der größten Sparte, dem Truck-Geschäft, nachdenkt, gab es am Mittwoch vom Management keine konkrete Antwort.

Von Marktbeobachtern erhielt Daimler Unterstützung für die Pläne. Analyst Arndt Ellinghorst von Evercore ISI bekräftigte seine Einschätzung, wonach eine Aufspaltung sowohl für Daimler als auch Volkswagen vorteilhaft wäre. Die Großkonzerne würden über eine Holdingstruktur mit separat gelisteten Sparten besser funktionieren. Eine Abspaltung des Truck-Geschäfts von Daimler und VW könnte einen Aktionärswert von 55 Milliarden Euro gehoben werden, was aktuell rund 40 Prozent des aktuellen Börsenwerts beider Konzerne sei.

Die Überlegungen für eine neue Struktur könnten auch im Zusammenhang mit den personellen Veränderungen gesehen werden, die in den kommenden Jahren zu erwarten seien. Ellinghorst zufolge könnte Uebber eine Holding leiten und Forschungsvorstand Ola Källenius das Autogeschäft führen. Zetsche, dessen Vertrag als CEO bis Ende 2019 läuft, könnte nach einer Abkühlphase den Aufsichtsratsvorsitz von Manfred Bischoff übernehmen.

