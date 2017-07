Union Investment konnte sowohl seinen Anteil am hart umkämpften deutschen Fondsmarkt als auch das verwaltete Vermögen steigern. Die positive Entwicklung wird durch Zuwächse im Kundenbereich getragen.

Deutschlands drittgrößte Fondsgesellschaft Union Investment hat ihren Marktanteil dank eines florierenden Neugeschäfts zu Jahresbeginn gesteigert. Wie der Fondsanbieter der Volks- und Raiffeisenbanken am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, betrug sein Anteil am hart umkämpften deutschen Fondsmarkt Ende Mai 14,2 Prozent, ein Plus von fast einem Prozentpunkt im Jahresvergleich. Die Summe des von Union Investment verwalteten Vermögens stieg zur Jahresmitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...