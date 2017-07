BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 25-Jul-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 25/07/2017 IE00B88D2999 18894 GBP 4057487.302 214.7500425 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 25/07/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6428271.566 17.0582673 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 25/07/2017 IE00B7SD4R47 45112 EUR 9533149.858 211.3218181 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 25/07/2017 IE00B8JF9153 2675075 EUR 21559260.57 8.0593107 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 25/07/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8226153.154 237.8394528 Daily ETP



Boost ShortDAX 25/07/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5682762.715 7.7878176 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 25/07/2017 IE00B7Y34M31 10054 USD 4817639.896 479.1764368 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 25/07/2017 IE00B8K7KM88 4147764 USD 34996142.81 8.4373515 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 25/07/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7695488.901 822.4312174 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 25/07/2017 IE00B8VZVH32 5240767 USD 21414308.52 4.086102 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 25/07/2017 IE00B7ZQC614 328341567 USD 202827683.9 0.6177338 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 25/07/2017 IE00B7SX5Y86 176383 USD 16274078.62 92.2655733 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 25/07/2017 IE00B8HGT870 715348 USD 15937168.77 22.2789031 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 25/07/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 1940197.896 117.7661849 Daily ETP



Boost Copper 3x 25/07/2017 IE00B8JVMZ80 290080 USD 5833118.265 20.1086537 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 25/07/2017 IE00B8KD3F05 30997 USD 2449136.982 79.0120651 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 25/07/2017 IE00B8VC8061 122970576 USD 44471079.1 0.36164 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 25/07/2017 IE00B76BRD76 247882 USD 8398468.873 33.8809146 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 25/07/2017 IE00B7XD2195 5877197 USD 20487335.13 3.4859024 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 25/07/2017 IE00B8JG1787 6215 USD 690589.6193 111.116592 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 25/07/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2355827.564 41.9335629 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 25/07/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2006187.948 67.0965869 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 25/07/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 411192.4708 156.5254933 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 25/07/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22356963.01 55.28496399 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 25/07/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2723093.063 206.513959 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 25/07/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 283080554 5496.709787 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 25/07/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 135554599.9 16652.89925 Daily ETP



Boost Palladium 25/07/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 788232.341 58.0222555 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 25/07/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 781571.2986 104.614014 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 25/07/2017 IE00B94QL251 4863 USD 608159.4271 125.058488 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 25/07/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 282878.3247 5.0558225 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 25/07/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 385294.0634 74.0950122 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 25/07/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 657908.7274 88.9787297 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 25/07/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 481147.4994 80.7701023 Daily ETP



Boost Silver 2x 25/07/2017 IE00B94QL921 7515 USD 489816.036 65.1784479 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 25/07/2017 IE00B94QL699 14638 USD 648718.555 44.317431 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 25/07/2017 IE00B873CW36 2069014 EUR 23907728.02 11.5551311 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 25/07/2017 IE00B8NB3063 402266 EUR 33228617.26 82.6035938 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1503967.267 117.6813198 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13455305.04 56.5346576 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 910036.3215 124.6625098 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKS8QN04 1108059 EUR 67425220.84 60.8498472 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114955.1051 140.0183984 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 10046408.1 51.16842262 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKT09032 2500 USD 268593.766 107.4375064 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 25/07/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10351514.7 78.2954119 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 25/07/2017 IE00BLS09N40 556725 EUR 23487413.21 42.1885369 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 25/07/2017 IE00BLS09P63 531820 EUR 8892607.637 16.7210854 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 25/07/2017 IE00BLNMQS92 29277 EUR 3181158.379 108.6572524 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 25/07/2017 IE00BLNMQT00 49204 EUR 2105129.967 42.7837161 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 25/07/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3477263.75 15.1972997 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 25/07/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1543155.262 109.6224524 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 25/07/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1154895.353 24.898035 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 25/07/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1114127.846 82.1628205 Short Daily ETP



Boost Brent 25/07/2017 IE00BVFZGD11 447613 USD 7270780.191 16.2434518 Oil ETC



Boost Gold 25/07/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2848232.158 25.6902998 ETC



Boost Natural Gas 25/07/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1187556.36 24.0075276 ETC



Boost BTP 10Y 5x 25/07/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4493550.996 54.3684331 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 25/07/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3330947.138 55.8171985 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 25/07/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1504406.527 78.1347526 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 25/07/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 305635.1109 76.3515141 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 25/07/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 273702.1782 92.4045166 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 25/07/2017 IE00BYTYHS72 475299 USD 10506491.95 22.1050159 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 25/07/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1544739.313 38.5635298 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 25/07/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5226024.411 206.5132542 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 25/07/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 343229.4855 31.2026805 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 25/07/2017 IE00BYTYHQ58 13025785 USD 6482595.827 0.4976741 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 25/07/2017 IE00BYMB4Q22 179672 EUR 27604213.32 153.6367009 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R9



Copyright RTT News/dpa-AFX