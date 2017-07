Muttenz - Beim Handelskonzern Valora zeigt man sich zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf. Vor allem die deutlich verbesserte Profitabilität hoben CEO Michael Müller und der Finanzchef Tobia Knechtle in einer Telefonkonferenz zur Präsentation der Halbjahreszahlen hervor. Diese hat Valora nämlich gesteigert, obwohl die Umsätze leicht rückläufig waren.

Die bessere Profitabilität sei unter anderem durch geringere operative Kosten getragen worden, erklärt der Finanzchef am Mittwoch vor Analysten und Journalisten. So habe Valora auf Gruppenebene die operativen Kosten in den ersten sechs Monaten vor allem im Retail-Geschäft reduzieren können. Dies sei einer verbesserten Effizienz und Verbesserungen in den Abläufen geschuldet. Aber auch geringere Personalkosten wegen geschlossener Läden habe dazu beigetragen.

Bruttomarge nähert sich Mittelfristziel

Mit Blick auf die Profitabilität hob CFO Knechtle auch die Entwicklung der Bruttogewinnmarge in den ersten sechs Monaten hervor. "Hier haben wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum einer Verbesserung auf vergleichbarere Basis um 0,6% auf 41,4% erzielt." Damit komme das Unternehmen seinem Mittelfristziel, frühestens ab kommendem Jahr hier eine Marge von 42% zu erzielen, einen Schritt näher.

Auch bei der EBIT-Marge zeigt sich das Management zufrieden. Hier weist Valora für das erste Halbjahr 2017 3,5% aus. Das Mittelfristziel ...

