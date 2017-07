Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.477,10 +0,12% +10,76% Euro-Stoxx-50 3.491,21 +0,51% +6,10% Stoxx-50 3.139,59 +0,47% +4,29% DAX 12.304,36 +0,33% +7,17% FTSE 7.475,15 +0,54% +4,65% CAC 5.199,74 +0,75% +6,94% Nikkei-225 20.050,16 +0,48% +4,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,78 +16

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,25 47,89 +0,8% 0,36 -15,3% Brent/ICE 50,47 50,2 +0,5% 0,27 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.247,81 1.249,05 -0,1% -1,25 +8,4% Silber (Spot) 16,43 16,49 -0,4% -0,06 +3,1% Platin (Spot) 925,30 928,50 -0,3% -3,20 +2,4% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,3% +0,01 +13,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem abwartenden Geschäft ist an der Wall Street zum Start am Mittwoch zu rechnen. Die Futures auf die Aktienindizes deuten auf einen wenig veränderten Start hin. Die Marktteilnehmer blicken mit Spannung der Sitzung der US-Notenbank entgegen, von der sie sich Signale für die weitere Geldpolitik erhoffen. Daneben werden zahlreiche Unternehmen ihre Rechnungsbücher offenlegen, so noch vor Börsenstart Coca-Cola, Ford und Boeing, nach Börsenschluss folgt Facebook. Am Vortag hatten der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite neue Rekord-Schlusshochs erklommen, nachdem einige wichtige Unternehmen mit guten Quartalszahlen überzeugt hatten. "Eine Reihe größerer Unternehmen hat die Herausforderungen des Quartals bestanden, die Prognosen der Analysten übertroffen und so die Rally fundamental abgesichert", sagt Chefmarktstratege Colin Cieszynski von CMC Markets. Ein tendenziell stützender Faktor ist auch der Ölpreis, der sich am Mittwoch weiter verteuert. Energiewerte dürften mit dem Preis nach oben laufen.

Bei den Einzelwerten stehen vor allem auch die Berichtsunternehmen vom Vorabend im Fokus. Advanced Micro Devices (AMD) klettern vorbörslich um 9,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat nicht nur überraschend gute Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal veröffentlicht, sondern auch den Ausblick angehoben. Der Kurs des Stahlkonzerns United States Steel (US Steel) rückt um 7 Prozent vor. Quartalszahlen und Ausblick des Unternehmens lagen über den Erwartungen. Juniper Networks könnten unter Druck stehen. Das Ergebnis übertraf zwar die Analystenschätzungen, Beobachter bemängelten aber die im Vergleich zum ersten Quartal gesunkene Bruttomarge. Akamai fallen um 7,6 Prozent, da der Ausblick enttäuscht. Dass das Unternehmen im Quartal mehr verdient hatte als erwartet, trat darüber in den Hintergrund. Auch bei Amgen war das Ergebnis besser als erwartet, während der Ausblick die Erwartungen verfehlte. Für die Aktie geht es um 2,9 Prozent nach unten. Positiv werden dagegen die Geschäftszahlen von Texas Instruments aufgenommen. Die Aktie steigt um 0,6 Prozent. Neben dem Ergebnis überzeugte der Ausblick. AT&T hat ebenfalls überraschend gut abgeschnitten, die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 2Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H

18:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1H

19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 2Q

20:00 US/Bezirksgericht Detroit, Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter

22:10 US/Facebook Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen liegen weiter leicht vorne. Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend halten die Anleger erwartungsgemäß still. Mit größeren Bewegungen ist auch im weiteren Verlauf nicht zu rechnen. Lediglich in Einzelwerten spielt die Musik. Grund hierfür ist die langsam in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Daimler hat auch im zweiten Quartal dank guter Autoverkäufe neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz erzielt, die Markterwartungen aber nicht ganz erreicht. Die Aktie handelt mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent. Die Aktie von Peugeot legt um deutliche 5,5 Prozent zu. Als "sehr beeindruckend" stellen die Evercore-Analysten die EBIT-Entwicklung im Automobilgeschäft heraus, die 13 Prozent oberhalb der Erwartung ausgefallen sei. Die Zahlen des französischen Reifenherstellers Michelin lösen dagegen an der Börse keine große Begeisterung aus. Michelin gewinnen 0,2 Prozent. Als gut werden die Zahlen von Kion (plus 5,9 Prozent) zum zweiten Quartal im Handel gesehen. Metro (Ceconomy) legen kräftig zu um 6,9 Prozent. Ceconomy kauft sich für 452 Millionen Euro beim französischen Elektronikhändler Fnac Darty ein und verschafft sich damit Zugang zum französischen Markt. Im DAX stellen Merck den Hauptverlierer mit 2,6 Prozent, nachdem sie von der Deutschen Bank auf "Hold" nach "Buy" gesenkt wurden. Wacker Neuson legen dagegen um 5,8 Prozent auf 23 Euro zu. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie mit einem Kursziel von 30 Euro zum Kauf empfohlen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.40 Uhr Di, 17.36 Uhr % YTD EUR/USD 1,1647 +0,08% 1,1637 1,1652 +10,7% EUR/JPY 130,14 -0,12% 130,30 130,02 +5,9% EUR/CHF 1,1148 +0,49% 1,1093 1,1073 +4,1% EUR/GBP 0,8927 -0,13% 0,8939 1,1194 +4,7% USD/JPY 111,75 -0,20% 111,97 111,61 -4,4% GBP/USD 1,3045 +0,21% 1,3018 1,3043 +5,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen haben die positiven Vorzeichen dominiert. Die Anleger seien wieder risikofreudiger, sagten Händler. Dazu habe einerseits der deutlich gestiegene Ölpreis beigetragen, andererseits der wieder etwas festere US-Dollar. Die japanische Börse profitierte davon, dass die heimische Währung zum Dollar etwas zurückgekommen ist. Noch deutlicher als in Tokio ging es an der Börse in Sydney nach oben. Gesucht waren Aktien rohstoffnaher Branchen, nachdem die Preise für Öl und Kupfer kräftig angezogen hatten. Rio Tinto stiegen um 2,6 Prozent, BHP Billiton um 3,3 Prozent und Fortescue um 4,7 Prozent. Im Energiesektor verteuerten sich Santos um 5,3 Prozent und Woodside Petroleum um 2,3 Prozent. Oil Search verbuchten ein Plus von 3,2 Prozent. Mit dem stiegenden Ölpreis stiegen in der ganzen Region die Aktien der Ölbranche. In Tokio verbuchen Inpex ein Plus von 1,2 Prozent. In Hongkong ging es für CNOOC im späten Handel um 2,8 Prozent und für Sinopec um 2 Prozent nach oben. Toshiba scheint Fortschritte beim Verkauf seiner Chipsparte zu machen. Die Aktie stieg um 6,3 Prozent. Wynn Macau fielen in Hongkong um 3,8 Prozent, nachdem die Zweitquartalszahlen mit Enttäuschung aufgenommen worden waren. In Seoul fielen LG Display um 1,2 Prozent. Zwar hatte das Unternehmen die Rückkehr in die Gewinnzone gemeldet, doch plant es auch umfangreiche Investitionen in zwei südkoreanische Werke. SK Hynix, die schon am Vortag von den Geschäftszahlen des Unternehmens belastet worden waren, verloren weitere 5,1 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS) treten im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung am Abend auf der Stelle. Die Anleihestrategen der DZ Bank erwarten, dass die Währungshüter weder eine Erhöhung der US-Leitzinsen noch den Startzeitpunkt für eine Bilanzverkürzung bekannt geben werden. Im Großen und Ganzen dürfte das Pressekommunique daher kaum geändert werden.

Die insgesamt guten Unternehmensdaten der Berichtssaison stützen die Credit-Spreads im Euroraum. Dabei ist zu beobachten, dass sich Hochzinsanleihen und Anleihen aus dem Investment-Grade weiter zusammenlaufen. Weiter im Fokus stehen nach Einschätzung der Commerzbank die Anleihen aus dem Automobilsektor. Dort legen zur Wochenmitte Daimler, Peugeot und Ford ihre Zahlen vor. Während Daimler nach Aussage von Analysten ein solides Zahlenwerk vorlegte, konnten die Franzosen stärker überzeugen. Nun wartet der Markt auf die Zahlen von Ford, die für 13.00 Uhr MESZ zur Veröffentlichung anstehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Kartellvorwürfe überschatten gutes Quartal von Daimler

Daimler hat auch im zweiten Quartal dank guter Autoverkäufe und einer Erholung im Lkw-Geschäft neue Höchstwerte bei Absatz und Umsatz erzielt. Profitieren konnte der Autokonzern von einem starken China-Geschäft, vor allem die Nachfrage nach der neuen E-Klasse und SUV-Modellen trieben die Absätze an. Beim Gewinn ging es allerdings nicht ganz so deutlich nach oben wie erwartet. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Daimler aber fest.

Daimler prüft Aufgliederung von Struktur in eigenständige Bereiche

