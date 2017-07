Wien - Union Investment hat im ersten Halbjahr 14 Milliarden Euro neu bei Anlegern einwerben können, so die Experten von "FONDS professionell".Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe der Nettoabsatz bei 10,6 Mrd. Euro gelegen. Der zentrale Fondsanbieter der Volks- und Raiffeisenbanken habe damit das verwaltete Vermögen im Vergleich zur Jahresmitte 2016 um 12,4 Prozent auf 309,6 Mrd. Euro gesteigert. "Wir zählen auch in diesem Jahr zu den absatzstärksten Fondsgesellschaften und wachsen seit Jahren überproportional im Branchenvergleich", so Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment.

