Der Preis für Zink konnte in den letzten Handelstagen deutlich zulegen und nimmt nun wieder Kurs auf seine Jahreshochs und damit auf das in unserer letzten Kommentierung abgeleitete Kursziel. Fundamentalen Rückenwind gab es durch einen Bericht der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). Zink hat seine Jahreshochs bei etwas oberhalb von 2.900 US-Dollar fest im Blick. Gelingt der Ausbruch ...

