Jona - Der Baustoffkonzern LafargeHolcim ist im zweiten Quartal 2017 auf vergleichbarer Basis gewachsen und hat beim bereinigten Betriebsgewinn zugelegt. Das Unternehmen profitierte von steigenden Preisen in wichtigen Märkten, Kostenverbesserungen und Synergien. Die Ziele werden trotz einer leicht gesenkten Markterwartung bekräftigt. Der neue CEO Jan Jenisch übernimmt bereits per 1. September und damit sechs Wochen früher als geplant.

"Die Preisentwicklung hat das Ergebnis gestützt", sagte Interim-COO Roland Köhler an einer Telefonkonferenz. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Zementpreise auf vergleichbarer Basis um 5,5% angehoben werden und gegenüber dem ersten Quartal um 2,3%. Der Umsatz betrug 6,85 Mrd CHF, was nominell einem Minus von 5,9% entspricht - auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Devestitionen und Währungen, allerdings einem Wachstum von 3,6%. Der adjustierte betriebliche EBITDA stieg geringfügig um 0,1% (vergleichbar +10,1%) auf 1,74 Mrd CHF und die entsprechende Marge auf 25,3% (VJ 23,8%).

Der Konzerngewinn wuchs markant auf 787 Mio CHF nach 400 Mio im Vorjahreszeitraum. Hier wirkten etwa geringere Finanzierungskosten, steigende Beiträge aus Joint-Ventures und Beteiligungen oder Erträge aus Devestitionen. Der wiederkehrende Gewinn verbesserte sich auf 700 Mio von 570 Mio. Der freie Geldfluss aus Geschäftstätigkeit wird mit 174 Mio CHF (VJ 79 Mio) ausgewiesen und die Nettofinanzschulden ...

