Was man sich vom Verbund erwarten darf >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: SAP, Caterpillar,... » Mittags Mashup: Merck, BMW, Daimler,... boerseexpress Morgen gibt's auch Zahlen vom Verbund http://www.boerse-express.com/pages/2896908/fullstory/expire Verbund: Die Bestätigung kann als Erfolg verbucht werden - Die Erwartung an die Ergebniszahlen am Donnerstag plus Peergroup-Watch. Verbund Mitglied in der BSN Peer-Group Energie Show latest Report (22.07.2017) Im ATX auf Pos. 14 (bezogen auf YTD %). Platz 14 im Umsatzranking YTD im ATX. Wolfgang Anzengruber (CEO) Peter Kollmann (CFO) Johann Sereinig (Board Member) Günther Rabensteiner (Board Member) >> Mehr dazu...

Den vollständigen Artikel lesen ...