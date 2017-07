Bei einem Stand von 1,1165 notiert das Paar am Mittag so hoch wie zuletzt im Februar 2016. Am Markt wird die Bewegung vor allem dem Franken zugeschrieben, der sowohl gegenüber dem Euro als auch dem US-Dollar klar an Boden verliert. Am Markt gebe es wohl zudem Spekulationen, ob die SNB der Franken-Schwäche womöglich noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...