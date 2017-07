Händler, Hotels und Restaurants sind derzeit die wenigen Hoffnungsträger der britischen Wirtschaft. Insgesamt ist die Konjunktur auf der Insel so schwach wie seit fünf Jahren nicht mehr. Ökonomen fürchten den Brexit.

Die britische Wirtschaft kommt wegen der Verunsicherung durch den geplanten EU-Austritt nicht richtig in die Gänge. Angetrieben von den Dienstleistern legte das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Juni um 0,3 Prozent zu, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Ökonomen hatten dieses Ergebnis vorausgesagt, nachdem es zu Jahresbeginn nur zu 0,2 Prozent gereicht hatte. "Die Wirtschaft hat in der ersten Jahreshälfte eine beträchtliche Verlangsamung durchlebt", fasste Statistikamt-Sprecher Darren Morgan zusammen. Einen schlechteres Ergebnis in den ersten sechs Monaten gab es zuletzt 2012.

"Die enormen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Brexit-Verhandlungen, in die die britische Delegation sichtlich geschwächt und konzeptlos hineingestolpert ist, lasten auf der wirtschaftlichen ...

