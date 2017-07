Nominum Data Science Experts schließen sich den akademischen und Telecom-Industrie-Experten an, um die einzigartigen Einblicke zu erklären, die DNS-Daten aktivieren, um Netzwerke und Internet User vor wachsenden Bedrohungen zu schützen

Nominum™, das führende Innovationsunternehmen im Bereich DNS-basierter Sicherheit und Services, gab heute bekannt, dass es eine Podiumsdiskussion bei BlackHat USA mit dem Titel "DNS: Eine agile Verteidigung gegen diverse, schädliche Attacken" leiten wird. Zu den Rednern zählen der Sicherheitsforscher Nick Feamster, Professor und Deputy Director des Princeton University Center for Information Technology Policy (CITP) und Matthew Carothers, Principal Security Architect bei einem führenden, nordamerikanischen ISP sowie die Nominum Sicherheitsexperten Yuriy Yuzifovich, Head of Security Research and Data Science, und Pierre Ehsani, Senior Director of Product Management.

Die Diskussion wird die Tiefe und Breite von Cyber-Bedrohungen beleuchten, die unter Verwendung von DNS-Daten erkannt und analysiert werden können alles in nur wenigen Minuten wenn sie mit maschinellem Lernen und eigenen Algorithmen kombiniert werden. Während DNS einen wichtigen Netzwerkservice ausübt, indem User mit Applikationen und gewünschten Services verbunden werden, verwandeln sicherheitsbezogene Verbesserungen DNS in eine agile Verteidigung, die Verbraucher und Unternehmen gegen eine breite Palette von Internet-Bedrohungen schützen können.

Die von Nominum geleitete Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, dem 27. Juli 2017 um 14.30 Uhr (PDT) im Mandalay Bay Hotel in Las Vegas, in Oceanside F, Level 2 statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.blackhat.com/us-17/business-hall/schedule/dns-an-agile-defense-against-diverse-damaging-attacks-8213.

"Die große Mehrzahl von Cyber-Attacken vertrauen auf DNS, um erfolgreich zu sein. Durch die Prüfung des DNS Traffic ist es möglich, die einzigartigen Abfragen aufzudecken, die diese Bedrohungen verwenden, um ihre Ausbeutung auszuführen", sagte Yuriy Yuzifovich, Head of Security Research and Data Science für Nominum. "DNS Daten entdecken in der Tat Malware oft schneller und finden mehr Malware als alternative Methoden, wie z. B. die intensive forensische Analyse von Hosts. Für Geräte wie POS-Terminals und IoT-Gadgets, die über wenig bis keine eingebaute Sicherheit verfügen und schwer auf Malware zu scannen sind, ist eine Vorgehensweise auf DNS-Basis äußerst effektiv."

Nominum Data Science nutzt anonymisierte Service-Provider, kommerzielle und öffentliche Datenquellen in Verbindung mit fortgeschrittener vorausschauender Intelligenz, um täglich über 100 Milliarden Abfragen zu analysieren.Das Team kombiniert seinen einzigartigen Einblick in weltweite Echtzeit-DNS-Daten mit einem zum Patent angemeldeten, auf einem neuronalen Netz basierenden Algorithmus für selbstständiges Maschinenlernen, um Hinweise auf Korrelationen zwischen Domainnamen zu erkennen. Diese Technologie hilft bei der Erkennung undurchsichtiger Domains, die Internet-Kriminelle nutzen, um ihre Aktivitäten hinter einer Vielzahl maschinengenerierten Domains zu verbergen, einschließlich Domänengenierungsalgorithmen (Domain Generation Algorithms, DGAs).

Über Nominum

Nominum™ ist einer der Pioniere und globalen Marktführer im Bereich DNS-basierte Sicherheits- und Service-Innovationen. Das im Silicon Valley ansässige Unternehmen bietet eine integrierte Suite von DNS-basierten Lösungen der Carrier-Klasse an, mit denen Festnetz- und Mobilfunkbetreiber ihre Netzwerke schützen und verbessern, die Sicherheit für gewerbliche und private Teilnehmer verstärken und innovative Mehrwertdienste anbieten können, die sich monetarisieren lassen. Das Ergebnis ist eine erhöhte Flexibilität des Service, ein höherer Durchschnittserlös pro Nutzer, intensivere Markenbindung sowie ein starker Wettbewerbsvorteil. Mehr als 130 Service-Provider in über 40 Ländern vertrauen Nominum bei der Bereitstellung sicherer, individuell anpassbarer Internetlösungen und der Schaffung von Mehrwert für über eine halbe Milliarde Nutzer. Die DNS-Software von Nominum beantwortet jeden Tag weltweit 1,7 Billionen Anfragen etwa 100-mal so viele Transaktionen wie die tägliche Gesamtmenge aller Tweets, Likes und Suchanfragen in den großen Netzwerken und Suchmaschinen. Weitere Informationen finden Sie auf nominum.com.

