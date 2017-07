Der französische Autobauer Peugeot ist so rentabel wie nie zuvor. Die Rendite stieg im ersten Halbjahr 2017 auf 7,3 Prozent. Peugeot sei ein Vorbild für Opel, sagen Analysten.

Peugeot setzt Opel vor der Übernahme mit einer historisch hohen Ertragskraft unter Zugzwang. Während der Rüsselsheimer Autobauer weiter in den roten Zahlen steckt und dem bisherigen Mutterkonzern GM noch auf der Tasche liegt, ist der französische Autobauer im Kerngeschäft so rentabel wie noch nie. Die operative Rendite kletterte im ersten Halbjahr auf 7,3 Prozent von zuvor 6,8 Prozent, wie PSA-Chef Carlos Tavares am Mittwoch in Paris mitteilte. Dabei machten die Franzosen negative Währungseffekte und steigende Rohstoffkosten durch Einsparungen, eine höhere Produktivität und neue Modelle mehr als wett.

Der Konzern sei nun in der Lage, nachhaltig eine hohe Profitabilität zu liefern, sagte Finanzvorstand Jean-Baptiste de Chatillon. "Es gibt immer wieder Gegenwind, aber wir können dem standhalten." Konzernchef Tavares hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...