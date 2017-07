Der US-Telekomriese AT&T hat am Dienstag nachbörslich Zahlen vorgelegt und überraschte Experten auf ganzer Linie - Der Konzern kann nämlich einen Zuwachs von Mobilfunkkunden verbuchen, und schlug selbst die optimistischsten Prognosen.

Demnach hat der US-Mobilfunkanbieter AT&T 127.000 neue Kunden für sich gewinnen können, Experten hatten noch mit einem Rückgang von knapp 23.000 Teilnehmern gerechnet. Noch im ersten Quartal hat AT&T das erste Mal in der Firmengeschichte Mobilfunkkunden verloren - vermutlich an den Konkurrenten T-Mobile US. Aber auch beim Gewinn schlug das Unternehmen die Prognosen und verdiente je Anteilsschein 79 US-Cent, dass 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum entspricht. Unter dem Strich legte Gewinn von 3,4 auf 3,9 Milliarden US-Dollar zu, der Umsatz fiel hingegen wie von Experten erwartet um knapp 2 Prozent auf 39,8 Milliarden US-Dollar.

Möglicherweise können die positiven Daten zum abgelaufenen Quartal der Aktie von AT&T im Bereich von 36,00 US-Dollar nun zu einem tragfähigen Boden verhelfen, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...