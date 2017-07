BERLIN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) trifft sich kurz vor dem Berliner Diesel-Gipfel mit VW -Konzernchef Matthias Müller in Wolfsburg. Auch mit dem Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh werde sie an diesem Donnerstag Gespräche führen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. Der Auftakt der Sommerreise sei nicht mit Blick auf den Verdacht illegaler Kartellabsprachen deutscher Autobauer geplant worden, die Vorwürfe hätten auch das Umweltministerium überrascht. "Aber es trifft sich, denke ich, sehr gut", fügte er hinzu.

Es gehe um Mobilität der Zukunft, Elektromobilität und "die Herausforderungen, die sich VW konkret jetzt vorgenommen hat", sagte der Sprecher. Dazu gehörten auch Stadtentwicklungsprojekte.

Kommenden Mittwoch will die Bundesregierung dann mit mehreren Ländern und Autobauern bei einem Diesel-Gipfel Wege finden, um einen geringeren Schadstoffausstoß zu erreichen. Thema wird den Angaben zufolge unter anderem sein, ob und wie ältere Diesel nachgerüstet werden können, um Fahrverbote in Großstädten zu vermeiden. Ob allein Softwareupdates dafür reichen, ist unter Politikern und Experten strittig./ted/DP/fbr

ISIN DE0006757008 DE0007664005 DE0007664039

AXC0146 2017-07-26/13:45