Die USB 3.0 Promoter Gruppe gab heute die bevorstehende Herausgabe der USB 3.2 Spezifikation bekannt, ein stufenweises Update, das den Multi-Lane-Betrieb für neue USB 3.2 Hosts und Geräte definiert. USB Developer Days 2017 wird detailliertes, technisches Training für USB 3.2, Fortschritte bei der schnellen Ladung für USB-Stromversorgung und andere interessante Themen bieten.

Während USB Hosts und Geräte ursprünglich als Single-Lane-Lösungen entwickelt wurden, werden die USB Type-C™-Kabel zur Unterstützung des Multi-Lane-Betriebs entworfen, um einen Pfad für skalierbare Leistung zu gewährleisten. Neue USB 3.2 Hosts und Geräte können nun als Multi-Lane-Lösungen entwickelt werden und bis zu zwei Lanes von 5 Gbps- oder 10 Gbps-Betrieb zulassen. Dies bietet Plattformentwicklern die Möglichkeit, USB-Produkte voranzutreiben, um den Bedürfnissen ihrer Kunden zu entsprechen, indem sie effektiv die Leistung über bestehende Kabel hinweg verdoppeln. Ein USB 3.2 Host, der mit einem USB 3.2 Speichergerät verbunden ist, kann nun beispielsweise über 2 GB/s Datentransferleistung über ein bestehendes USB Type-C™-Kabel erzielen, welches für SuperSpeed USB 10 Gbps zertifiziert ist.

"Als wir die USB Type-C-Kabel auf den Markt brachten, wollten wir sicherstellen, dass USB Type-C-Kabel und Verbinder, die für SuperSpeed USB oder SuperSpeed USB 10 Gbps zertifiziert waren, so wie sie produziert waren höhere Leistungs-USB unterstützen würden, da neue Generationen von USB 3.0 entwickelt wurden", erklärte Brad Saunders, Vorsitzender der USB 3.0 Promoter Group. "Das USB 3.2 Update liefert die nächste Leistungsebene."

"Die neue USB 3.2 Spezifikation bietet mit ihrer erhöhten Leistung und nahtlosen Kompatibilität noch mehr Geschwindigkeits- und Bandbreitenvorteile für neue USB 3.2 Geräte, bleibt aber gleichzeitig kompatibel mit USB 3.0 und älteren Geräten", meinte Roanne Sones, General Manager, Strategy and Ecosystem für Windows and Devices, Microsoft. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der USB 3.0 Promoter Group, um die Vorstellung dieser Vorteile bei Usern rund um die Welt zu unterstützen."

Zu den wichtigsten Merkmalen der USB 3.2 Lösung gehören:

Two-Lane-Betrieb unter Verwendung bestehender USB Type-C™-Kabel

Weitere Verwendung bestehender SuperSpeed USB-Datenraten (physische Schicht) und Kodiertechniken

Geringfügiges Update der Hub-Spezifikation, um erhöhte Leistung anzupassen und nahtlose Übergänge zwischen Single- und Two-Lane-Betrieb zu gewährleisten

Um die Vorteile dieser Leistungssteigerung voll nutzen zu können, muss ein neuer USB 3.2 Host mit einem neuen USB 3.2 Gerät und dem entsprechenden zertifizierten USB Type-C™-Kabel verwendet werden. Dieses Update ist Teil der USB-Leistungs-Roadmap und ist zurzeit speziell auf Entwickler ausgerichtet. Branding- und Marketing-Richtlinien werden nach Veröffentlichung der endgültigen Spezifikation festgelegt. Die USB 3.2 Spezifikation befindet sich jetzt in Form eines letzten Entwurfs in der Prüfungsphase und soll offiziell rechtzeitig für das USB Developer Days North America Event im September 2017 herausgegeben werden.

Über die USB 3.0 Promoter Group

Die USB 3.0 Promoter Group, bestehend aus Apple Inc., Hewlett-Packard Inc., Intel Corporation, Microsoft Corporation, Renesas Electronics, ST Microelectronics und Texas Instruments, fährt mit der Entwicklung der USB 3.x Spezifikationsfamilie fort, um den Marktbedürfnissen nach erhöhter Funktionalität und Leistung in SuperSpeed USB-Lösungen zu entsprechen. Außerdem entwickelt die USB 3.0 Promoter Group Nachträge zu Standards, um seine Spezifikationen (USB Power Delivery, USB Type-C™ und so weiter) zu erweitern oder anzupassen, so dass weitere Plattformtypen oder Anwendungsfälle unterstützt werden, bei denen die USB 3.x-Technologie von Nutzen sein kann, um ein mehr allgegenwärtiges sowie reichhaltigeres Anwendererlebnis zu bieten.

Über das USB-IF

Das gemeinnützige USB Implementers Forum Inc. wurde als Supportorganisation und Forum für die Förderung und Verbreitung der USB-Technologie gemäß den USB-Spezifikationen gegründet. Das USB-IF erleichtert die Entwicklung qualitativ hochwertiger USB-kompatibler Geräte mit seinem Logo und Compliance-Programm und bewirbt die Vorteile von USB sowie die Qualität der Produkte, welche die Konformitätsprüfung bestanden haben. Weitere Informationen wie Mitteilungen zu den neuesten Produkt- und Technologienachrichten sind auf der Website des USB-IF unter ww.usb.org zu finden.

USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.

