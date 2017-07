Frankfurt am Main (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059900 -



Die Neighbourhood-Lifestyle-Hotel-Marke veröffentlicht heute ihre

neue globale Markenbotschaft: "We Don't Do Normal". Stetig verfolgt

pentahotels das Ziel, die Hotelindustrie durch frische und

unkonventionelle Maßnahmen aufzumischen und ihre ambitionierten

Expansionspläne weltweit in A-Destinationen fortzusetzen. Mit der

Eröffnung des zweiten pentahotels in Hongkong am heutigen Tage und

der Eröffnung des ersten Hauses in Moskau in 2018 unterstreicht die

Kette ihre Vorhaben.



pentahotels globaler Marken-Refresh unterstützt das Unternehmen

dabei, sich an den individuellen Ansprüchen einer neuen Generation

Reisender orientieren zu wollen. Der nunmehr weltweit abgeschlossene

Ausbau der "penta PlayerPad"-Suiten mit coolen Gamer-Gadgets oder

auch das geliebte Bar-Checkin-Konzept bekräftigt pentahotels' Devise,

stetig kreative Ideen voranzutreiben und Gewohntes beiseite zu

lassen.



Als Teil des Marken-Refresh wird pentahotels eine globale

Marken-Kommunikations-Kampagne mit starkem Fokus auf digitale Kanäle

umsetzen. Ein neuer Webseiten-Auftritt, ein packendes Image-Video mit

Aussagekraft, Social Media-Aktionen, Guerilla-Marketing,

überarbeitete Marketing-Materialien für Gäste, Kunden und Investoren

sowie ein neues CRM-System, das die Kundenbindung weiter stärken

soll, werden die Hotelkette dabei unterstützen, die neue

Markenbotschaft krossmedial zu verbreiten.



Expansions Kick-Off in Hongkong



pentahotels setzt die Ankündigung einer aggressiven

Expansionspolitik in die Tat um. Neben dem bereits bestehenden

pentahotel Hongkong, Kowloon eröffnet heute das pentahotel Hongkong,

Tuen Mun. Die Hotelmarke hat sich bewusst für den aufstrebenden Tuen

Mun Distrikt entschieden und sich dort als erste internationale

Hotelmarke positioniert.



Ideal gelegen, nur drei Minuten Fußweg von Tuen Mun MTR - West

Rail Terminal Station entfernt, wurde der ehemalige Industriekomplex

komplett umgebaut und in ein trendiges Hotel mit 298 Zimmern

verwandelt. Gäste können sich auf den bekannten "penta"-Style

einstellen, der eine unvergleichbare Atmosphäre verspricht:

zeitgemäßes rustikales Dekor, das aus der Industriezeit Chinas

stammt, in Verbindung mit modernsten Elementen, die ein Maximum an

Wohlbefinden versprechen. pentahotel Hongkong, Tuen Mun steht für:

Style, unkomplzierten Service, neueste Technologie und ein

Zusammenkommen von aufgeschlossenen Geschäfts- und Privatreisenden.

Das Resultat ist eine Mischung aus Spaß mit Funktionalität, Komfort

mit Kreativität und Style mit Einfachheit.



Die Gäste des neueröffneten pentahotels Hongkong, Tuen Mun dürfen

sich auf die Hotspots der Region freuen: lokale Fischmärkte,

buddhistische Tempel, Shoppingzentren und angesagte Restaurants

befinden sich in unmittelbarer Nähe. Der Stadtteil Tuen Mun ist die

grüne Alternative zu Hongkong Downtown. Der nahegelegen Strand sowie

Wander- und Radwege bieten einen relaxten Ausgleich zur impulsiven

Großstadt. Das Hotel verfügt über Flughafen- und Stadtransfers und

ist ein unkomplizierter Ausgangspunkt für Überfahrten nach Macau,

Shenzhen Bay und Hongkong International Airport.



pentahotel Moskau - Arbat eröffnet 2018



pentahotels hat die Vertragsverhandlungen mit dem anerkannten

russischen Bauträger Capital Group abgeschlossen, um ihr erstes Hotel

in Moskau zu errichten. Die Eröffnung soll bereits Mitte 2018

gefeiert werden, rechtzeitig vor Beginn der FIFA Fußball

Weltmeisterschaft. Das pentahotel Moskau - Arbat wird in einem der

vier bekannten "Book Houses" errichtet, welche sich nur wenige

Minuten vom Roten Platz befinden. Mit 228 Zimmern wird das Hotel

sämtliche penta-Innovationen beinhalten: Von der pentalounge über

europäische Design-Elemente bis hin zu top ausgestatteten Zimmern und

Fitnessräumen. Mit den bekannten penta-Lifestyle-Gadgets wie

Billardtische, digitale Entertainment-Konsolen und dem lässigen

Service bringt pentahotels einen völlig neuen Drive in die Region und

lädt Touristen wie auch Nachbarn in eine stylische, moderne und

dynamische Umgebung ein.



"pentas globale Reise hat gerade erst begonnen", sagt Sonia Cheng,

CEO der Rosewood Hotel Group, pentahotels' Mutterkonzern. "Während

der letzten Jahre konnten pentahotels starke operative Strukturen und

ein extrem erfolgreiches wie kosteneffizientes Finanzsystem

entwickeln. Wir sind stolz heute unsere Vision und unsere neuen

Markenwerte erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Unsere Marke

steht dafür, mutig zu sein, auffallend und anders - alles außer

normal. Vor Kurzem haben wir bereits den Bau des ersten pentahotels

in Bangkok bekanntgegeben. Wir sind bereit, weitere A-Destinationen

weltweit zu erobern."



pentahotels steht für eine neue Generation von Hotels, die

modernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in

entspannter Atmosphäre bietet. Mit einem einzigartigen Designanspruch

und unternehmerischer Haltung steht die Lifestyle-Marke für wahre

Innovation im gehobenen 4-Sterne-Segment. Das Markenzeichen der

insgesamt 28 Hotels in sieben Ländern auf zwei Kontinenten ist die

pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Rezeption und Café -

im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. Weitere Informationen und

Buchungen unter: www.pentahotels.com. Für die aktuellsten News folgen

Sie uns auf www.facebook.com/pentahotels.





Originaltext: Pentahotels

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059900

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059900.rss2



Kontakt:

media consulta International Holding AG

Im Auftrag von pentahotels

Aleksandar Musikic

Telefon: +49 (0) 30 65 000 388

E-Mail: press.pentahotels@mcgroup.com



Global Marketing & Communications Department

pentahotels

Telefon: +49 (0) 69 256699 750

E-Mail: communications@pentahotels.com



https://twitter.com/pentahotels

https://www.instagram.com/pentahotels/

https://www.facebook.com/pentahotels

https://www.linkedin.com/company/penta-hotels