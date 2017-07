FMW-Redaktion

Gestern kam es zu einem bemerkenswerten Zwischenfall! Nach einer Senatsanhörung wurden die Mikrofone abgeschaltet, so dachten zumindest die beide republikanischen Senatoren Susan Collins (Maine) und Jack Reed (Rhode Island). Sie unterhielten sich also vermeintlich ungestört über den Budgetplan der Trump-Regierung - aber die Mikrofone waren nicht abgeschaltet!

Und der Dialog hatte es in sich (hier wiedergegeben nach einem Artikel in der "Tampa Bay Times"). So beschwerte sich Collins, dass die Budgetbehörde immer alles streiche, wenn darin die Rede von staatliche Zuschüssen sei. Die Trump-Administration habe keine Ahnung, denke nicht einmal nach, sei schlicht unglaublich unverantwortlich.

Darauf hin sagte Senator Reed: "Ja, ich glaube er ist verrückt (gemeint ist Trump) - und ich ...

