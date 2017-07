FMW-Redaktion

Der Ölpreis ist diese Woche gut am Steigen. Montag fand eine Konferenz in St. Petersburg statt, an der die OPEC und Nicht-OPEC-Staaten teilnahmen, die sich für die Fördermengenkürzung zusammengetan hatten. Neben der Hauptaussage des Meetings, dass man die Kürzungen wenn nötig auch über März 2018 hinaus verlängern könnte, bleibt für den Ölmarkt kurzfristig die wichtigere Aussage der Saudis übrig, dass man im August seine Exportmenge auf 6,6 Millionen Barrels pro Tag kürzen werde, was 1 Million Barrels pro Tag unter dem Wert von vor einem Jahr liege. Das pusht den WTI-Ölpreis seit Montag Abend von 46,40 bis jetzt auf 48,23 Dollar.

Der WTI-Ölpreis seit dem 18. Juli.

Als zweiter antreibender Faktor für den Ölpreis ist gestern Abend die Vermeldung der API-Daten "mit auf den Zug aufgesprungen." Gestern um 22:35 Uhr deutscher Zeit vermeldete das private Institut API seine Schätzung für die aktuellen Öl-Lagerbestände in den USA, wie jede Woche. Dieses Mal ist es ein Rückgang ...

