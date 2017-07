Neues Whitepaper: "Why Next-Generation Voice Services Need Next-Generation KPIs"

Obwohl es gut definierte KPIs gibt, um die SIP-Signalisierungsleistung zu messen, gibt es kein vergleichbares Mittel um Media-Qualität zu bestimmen. Deshalb veröffentlicht Voipfuture ein neues KPI-System, welchen unterschiedliche Perspektiven auf die Media-Qualität eines "Voice over IP"-Service anbietet.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170726005557/de/

Voipfutures KPI Hexagon fasst die gebräuchlichsten Sichtweisen auf die Qualität von VoIP Services zusammen (Graphic: Business Wire)

Service-Perspektive: Wie bewerten Kunden den eigenen Service?

Network-Perspektive: Wie ist die Transport-Quality des Netzes und wie beeinflusst sie die User Experience?

Session-Perspektive: Rühren Probleme von dauerhaften oder von isolierten Ereignissen her?

Volume-Perspektive: Wie ist die Gesamtqualität bezogen auf Gesprächstminuten?

Midpoint-Perspektive: Wie ist die Verkehrsqualität in bestimmten Netzsegmenten?

End-zu-End-Perspektive: Wie ist die Gesamtqualität bezogen auf ein einzelnes Gespräch?

Das in Voipfutures neuem Whitpaper vorgestellte KPI-System dient deshalb als wichtiges Management-Instrument Telekommunikationsdienstleister. Es erklärt nicht nur die unterschiedlichen Qualitätsperspektiven, sondern liefert auch die KPIs, um Informationen in konkrete Maßnahmen zu übersetzen.

Voipfuture verwendet "Zeitscheiben"- oder "Fixed-Time-Slicing"-Technologie, um atomare Einheiten von Media-Qualität zu erzeugen. Diese Einheiten werden für unterschiedliche Ebenen aggregiert, um Daten für unterschiedene Anwendungsfälle zu beitzustellen. Ein Beispiel: Daten zur Gesprächsqualität sind für das Customer-Experience-Management von zentraler Bedeutung, aber deutlich weniger hilfreich, wenn es um Ursachenanalyse geht. Andererseits liefern "Time-Slice"- und Session-Daten wertvolle Einsichten in die Netzwerk- und Service-Qualität insgesamt und liefern einen besseren allgemeinen Überblick.

Voipfutures KPI Hexagon fasst die gebräuchlichsten Sichtweisen auf die Qualität von VoIP Services

zusammen.

(Siehe Grafik oben)

Voipfutures Media-KPI-System liefert genau diese Blickweisen auf den Media-Plane, um so die Standard-KPI für den Control-Plane zu ergänzen:

GMR Good Minute Ratio

GSR Good Stream Ratio

GCR Good Call Ratio

CMR Critical Minute Ratio

CSR Critical Stream Ratio

CCR Critical Call Ratio

Voipfuture ist Anbieter von Spitzen-Analytik für Gesprächsqualität und liefert Tools zur Messung, Aggregierung, Analyse und Visualisierung von Informationen über Sprachqualität. Voipfuture-Produkte erlauben einen präzisen Blick auf Media- und Control-Plane für Kommunikations-Dienstleister, Wholesalers und Unternehmen.

Dieses Whitepaper ist das zweite in einer Reihe von Papieren. Die Serie soll die Diskussion darüber anregen, wie die Quality of Experience für VoIP zu messen und zu verbessern ist.

Mehr über Voipfuture

Mehr über das Whitepaper "Next Generation KPIs"

Mehr über das erste Whitepaper "Will VoLTE Really Benefit from EVS?"

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170726005557/de/

Contacts:

Voipfuture

Carsten Niepmann

+4940 688900125

cniepmann@voipfuture.com