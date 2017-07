München (ots) - Unterföhring, den 26. Juli: Zum Start in den Ferienmonat August setzt maxdome auf psychologischen Witz, romantische Komödien und höchste Spannung. Mit dem Off-line-Modus lassen sich die neuen Angebote sowie sämtliche weitere Filme und Se-rien auch bequem im Sommerurlaub unterwegs abrufen. Außerdem gibt es für alle Schwarzenegger-Fans anlässlich seines 70. Geburtstags ein maxdome Special mit allen Infos zum Schauspieler und einigen seiner Film-Highlights.



Bull, Staffel 1 - ab 21. August immer nach Free-TV Mit überragenden Quoten startete die erste Staffel "Bull" in den USA, so dass der Sender CBS gleich von 13 auf 21 Folgen aufstockte. Jetzt zeigt maxdome die Drama-serie um den Psychologen und Gerichtsanalytiker Dr. Jason Bull (Michael Weatherly), der dank beeindruckender Menschenkenntnis auch noch die hoffnungslosesten Fälle frei bekommt. Seine Beratungsagentur hat sich auf die Analyse von juristischen Fäl-len spezialisiert und macht den Klienten genaue Voraussagen, wie der Prozess ver-laufen wird - und zieht dabei alle Register, um Richter, Staatsanwälte und Jury zu überzeugen. Unterstützt wird er dabei von seinem exzentrischen Team, in dem sich eine Hackerin, eine Sexualtherapeutin, eine Homeland-Security-Angestellte und eine Neurolinguistin befinden. Dr. Bull hat einen realen Bezug: Der TV-Psychologe und Fernsehmoderator Phil McGraw, vielen Amerikanern aus der Oprah Winfrey Show bekannt, soll das Dreh-buch inspiriert haben.



Two Night Stand - ab 27. August



Mit zweieinhalb Jahren startet sie mit Eiskunstlaufen, mit 16 Jahren zieht sie sich aus dem Profisport zurück und beginnt ihre Modellkariere, danach folgt die Schauspiele-rei mit Auftritten bei "Manhattan Love Story" und "The Big Bang Theory": Analeigh Tipton hat viele Talente, und das zeigt sie auch in der Romantik-Komödie "Two Night Stand". Eigentlich möchte sie schnell aus der Wohnung von Alec (Miles Teller) ver-schwinden, ihrer Affäre für eine Nacht, doch ein Schneesturm hält sie in der Woh-nung fest. Ein Kammerspiel beginnt, in dem beide Schauspieler ihr Können in schlagfertigen und charmanten Dialogen unter Beweis stellen. "Two Night Stand" ist das Regiedebüt von Max Nichols, Sohn der Regielegende Mike Nichols (Die Reifeprüfung, Catch-22, Hautnah).



Weitere Serien-Neustarts:



YU-GI-OH! Zexal, Staffel 1-3 - ab 1. August



Weitere Film-Highlights:



Equals - ab 13. August nach Free TV exklusiv Taste the Waste - ab 1. August



Mit dem Offline-Modus entspannt in den Urlaub starten In der maxdome App können Nutzer Filme und Serien herunterladen, um sie später ganz ohne Internetverbindung auf Smartphone oder Tablet abzurufen. Beliebt ist dieser Service gerade zur Urlaubszeit, lassen sich so doch lange Wartezeiten an Flughäfen, in der Bahn oder im Auto überbrücken. Für Familien hat die maxdome Filmredaktion spezielle Empfehlungen zusammengestellt, die altersgemäße Unter-haltung für die Kinder garantieren: http://www.maxdome.de/collections/120727/137313.html



"Hasta la vista, baby" - Arnie wird 70



Kindgerecht war er vielleicht in "Versprochen ist versprochen", seine Filmografie liest sich sonst eher actionlastig: Zum 70. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger am 30. Juli gratuliert die maxdome Redaktion der steirischen Eiche mit einem Special, das durch die Jahrzehnte seiner Weltkarriere führt. Klassiker wie "Predator", "The Expen-dables" und "Sabotage" finden maxdome Nutzer im maxdome Paket. Weitere Klassi-ker wie "Terminator 3" oder "Red Heat" warten im maxdome Store zur Ausleihe. https://www.maxdome.de/stars/arnold-schwarzenegger-filme https://store.maxdome.de/stars/arnold-schwarzenegger-filme



