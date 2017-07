Mainz (ots) -



Drei Spiele, zwei Siege, sieben Punkte: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zieht als Gruppensieger in das EM-Viertelfinale ein. Das Spiel der DFB-Elf gegen Dänemark wird am Samstag, 29. Juli 2017, ab 20.45 Uhr im ZDF zu sehen sein und von Claudia Neumann kommentiert. Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauer bereits um 17.40 Uhr zum Auftakt der K.o.-Runde mit der Partie Niederlande gegen Schweden (Kommentator: Norbert Galeske). Studiogast ist die ehemalige Nationalspielerin Célia Sasic.



Nach dem Viertelfinale überträgt das ZDF am Sonntag, 6. August 2017, 17.00 Uhr, das Finale der Frauen-Fußball-EM - als Live-Reporterin ist beim Endspiel Claudia Neumann im Einsatz.



Am Samstag, 29. Juli 2017, bietet das ZDF noch mehr Live-Sport: Im Livestream auf ZDFsport.de ist von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr die Schwimm-WM präsent. Zuvor sind dort ab 12.00 Uhr zwei Spiele mit deutscher Beteiligung von der Beachvolleyball-WM in Wien zu sehen.



