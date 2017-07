Mainz (ots) - Woche 31/17



Sa., 29.7.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



17.40 ZDF SPORTextra (FUB/HD/AD/UT) UEFA Frauen-EM Niederlande - Schweden Viertelfinale Übertragung aus dem Stadion De Vijverberg in Doetinchem/Niederlande Reporter: Norbert Galeske Moderation: Sven Voss



In der Halbzeitpause:



gegen 18.45 heute (HD/UT) Moderation: Christian Sievers



ca. 18.50 Wetter (HD/UT)



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



Beachvolleyball-WM bei zdfsport.de: Gruppenphase aus Wien/Österreich im Livestream Ab 12 Uhr: Bieneck/Schneider (GER) - Walsh Jennings/Branagh (USA) (Gruppe A) Ab 14 Uhr: Laboureur/Sude (GER) - Andrea/Gorda (COL) (Gruppe B)



Schwimm-WM bei zdfsport.de: aus Budapest/Ungarn ab 17.30 Uhr im Livestream



----------------------------



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



20.15 ZDF SPORTextra (VPS 20.14/FUB/HD/AD/UT) UEFA Frauen-EM Deutschland - Dänemark Viertelfinale Übertragung aus dem Sparta-Stadion in Rotterdam/Niederlande Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss



In der Halbzeitpause:



gegen 21.30 heute-journal (VPS 22.45/HD/UT) Wetter Moderation: Claus Kleber



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



23.00 Filmnacht im ZDF James Bond 007 - jagt Dr. No



0.45 heute Xpress



---------------------------



zu Sa., 29.7.



0.50 ZDF SPORTextra (VPS 0.49/FUB/HD/AD) UEFA Frauen-EM Deutschland - Dänemark Viertelfinale (von 20.15 Uhr) Reporterin: Claudia Neumann



2.25 Varg Veum - Gefährten des Todes (VPS 0.50)



3.55 Stadt, Land, Lecker (HD/UT) (von 16.15 Uhr) Deutschland 2017



4.40- Natürlich die Autofahrer 6.00



("Ein starkes Team: Tödliche Botschaft" wird auf Sa., 19.8.2017, 20.15 Uhr und "Der Kriminalist: Lebenslänglich" wird auf Sa., 19.8.2017, 21.45 Uhr verschoben. "Mit Dynamit und frommen Sprüchen", "ZDF.reportage: Vorsicht, Taschendiebe!" und "citydreams" entfallen.)



Woche 34/17



Sa., 19.8.



Bitte Programmänderung und Folgenänderung beachten:



20.15 Der Samstagskrimi (VPS 20.14) Ein starkes Team Tödliche Botschaft (Text und weitere Angaben s. 29.7.2017)



21.45 Der Kriminalist Lebenslänglich (Text und weitere Angaben s. 29.7.2017)



(Weiterer Ablauf ab 22.45 Uhr wie vorgesehen. "Der Kriminalist: Dolly 2.0" wird auf Sa., 9.9.2017, 21.45 Uhr verschoben. "Wilsberg "entfällt.)



