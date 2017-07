Das zweite Quartal beendet GlaxoSmithKline zwar mit positiven Zahlen, die neue Chefin will aber höhere Gewinne erzielen. Dazu soll die Forschungsabteilung umstrukturiert werden. Ein Geschäftsbereich könnte wegfallen.

Die neue Chefin von GlaxoSmithKline, Emma Walmsley, will dem britischen Pharmakonzern zu höheren Gewinnen verhelfen. Dafür verordnet Walmsley der hauseigenen Arznei-Forschungsabteilung einen weitreichenden Umbau. So sollen Investitionen künftig verstärkt in besonders vielversprechende Bereiche wie die Bekämpfung von Atemwegs- und Infektionserkrankungen fließen, ...

